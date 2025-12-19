涉帶12歲女兒赴日賣淫…泰婦人被台灣拘留中 將被遣返回國
一名泰國籍母親涉嫌帶12歲女兒到日本賣淫而被日本與泰國當局追查。而這名泰國母親因為涉入其他賣春案目前被台灣當局拘留。泰國警方今天宣布，將在下週把這名母親移送回泰國。
一名12歲泰國少女今年稍早疑似在母親的介紹下，被迫在日本東京都文京區一間按摩店賣淫，東京都警視廳已經依涉嫌違反兒童福祉法，取得少女母親的逮捕令。
而且上述按摩店的52歲業者細野正之，已經被依違反兒童福祉法等罪嫌，被日本檢方起訴。
日本TBS電視台報導，泰國警方也在追查此事，日前派員到台灣討論引渡事宜。
泰國警方幹部今天向媒體宣布，預計在下週把這名母親送回泰國，並計劃依人口販賣等罪嫌在泰國逮捕這名母親。
