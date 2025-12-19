日本沖繩國際通1死命案 死者兒被捕後獲不起訴「關鍵理由曝光」

日本沖繩縣那霸市牧志地區知名的國際通沿線一間飯店今年9月曾發生命案，一名20歲男子疑似殺害父親後，被依殺人罪嫌移送法辦。這名男子今天獲那霸地方檢察廳不起訴處分。

這名男子今年9月8日在國際通沿線一間飯店的客房內，涉嫌持利器刺傷46歲父親後，被警方依現行犯逮捕。而這名父親送醫後宣告不治。這兩人來自日本大分縣，當時與其他家人一同到沖繩旅遊。

「琉球新報」報導，這名男子被捕後，9月24日到本月15日被「鑑定留置」，以利那霸檢方判斷他是否具有刑事責任能力。而調查單位拘留這名男子的期限將在明天期滿。

「鑑定留置」指的是審判長、受命法官或檢察官因鑑定被告心神或身體之必要，依法將被告送入醫院或其他適當之處所予以留置實施鑑定的強制處分。

那霸檢方今天說明不起訴的理由是「綜合考量精神鑑定的結果，以及其他證據的關係，而下的判斷」。