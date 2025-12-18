快訊

美國通膨降溫報喜…台指期夜盤飆漲逾200點 法人這麼說

耶誕節也有雨？2波東北季風影響 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」

國會淪格鬥場？墨西哥女議員互毆、扯頭髮 他勸架不成無奈卡中間

香港01／ 撰文／陳楚遙
墨西哥國會大樓周一（12月15日）爆發激烈肢體衝突，多名女議員在議會大廳講台前互相推撞、揪扯頭髮，場面一度失控。示意圖／ingimage
墨西哥國會大樓周一（12月15日）爆發激烈肢體衝突，多名女議員在議會大廳講台前互相推撞、揪扯頭髮，場面一度失控。示意圖／ingimage

墨西哥國會大樓周一（12月15日）爆發激烈肢體衝突，多名女議員在議會大廳講台前互相推撞、揪扯頭髮，場面一度失控。事件發生於墨西哥城透明度監督機構（Mexico City's transparency oversight agency）改革法案辯論期間，執政黨莫雷諾黨（Moreno Party）與反對黨國家行動黨（National Action Party，PAN）議員因爭奪講台而從口角爭拗迅速升級為肢體衝突。

根據網絡流傳的現場影片顯示，雙方女議員不僅相互叫罵，更出現激烈扭打、肘擊腹部的場面。一名男性議員雖試圖拉開扭打者，但更多議員湧上前，導致混亂加劇，一旁亦有人持手機拍攝。衝突導火線源於國家行動黨議員佔據講台拒絕離開，莫雷諾黨成員試圖強行驅趕所致。

事後兩黨互相譴責暴力，卻也同時指控對方挑起事端。國家行動黨發言人阿塔伊德（Andres Atayde）強調該黨「和平登上講台」，批評莫雷諾黨以暴力手段奪回對講台的控制權；莫雷諾黨發言人加西亞（Paulo Garcia）則指責反對黨「系統性訴諸暴力而非辯論」。

延伸閱讀：

韓媒稱「中國人裝成韓國人在泰國打架」 泰警方稱：均為韓國遊客

上海迪士尼MMA影片瘋傳！夫妻與情侶拳腳相向 連小孩也被狠打

文章授權轉載自《香港01》

墨西哥 議員

相關新聞

曾喊肉償抵霸王餐…台灣網紅褪去名牌著囚服 出庭放肆遭法官嗆閉嘴

美國紐約一名自稱來自台灣的34歲網美Pei Chung，日前因連續在多間高級餐廳吃霸王餐，甚至喊出「肉償抵債」，最後於上月11日遭當地警方逮捕，關進...

國會淪格鬥場？墨西哥女議員互毆、扯頭髮 他勸架不成無奈卡中間

墨西哥國會大樓周一（12月15日）爆發激烈肢體衝突，多名女議員在議會大廳講台前互相推撞、...

愛犬死亡捨不得 亞馬遜主管砸百萬元靠基因複製寵物

離世的愛犬也能「復活」再回來？美國洛杉磯一名女子失去愛犬之後，因為過於悲痛不斷尋找能夠獲得安慰的方法。她意外發現一家公司能夠「複製愛犬」，透過基因複製技術將愛犬「生回來」，為此她不惜砸下5萬美元（約新台幣157萬元）複製愛犬出來。

影／普吉島離奇意外！澳男用餐突起身猛撞玻璃門 滿地血跡送醫不治

泰國警方近日正調查一宗導致澳洲遊客離奇死亡事件。一名男子12月11日晚上在普吉島卡倫區（Karon, Phuket）一家餐廳...

家電壞了先別丟！LG舊冷氣「竟藏著黃金」 脫手賺萬元

不少人汰換家電時，往往只關心新機價格，沒想到舊機身上竟可能藏著「意外之財」。南韓近日有民眾將老舊冷氣拆解後，帶著機身零件到金飾店檢驗，結果發現其中竟含有高純度黃金，成功變現新台幣逾萬元，引發網路熱議。

老翁結帳卡關…一票人排隊苦等15分鐘 「神秘女客」1招解困境全店傻了

在數位科技快速發展的時代，只要一支手機，就能完成點餐、付款等各種日常瑣事，對多數人來說早已習以為常。然而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。