國會淪格鬥場？墨西哥女議員互毆、扯頭髮 他勸架不成無奈卡中間

墨西哥國會大樓周一（12月15日）爆發激烈肢體衝突，多名女議員在議會大廳講台前互相推撞、揪扯頭髮，場面一度失控。事件發生於墨西哥城透明度監督機構（Mexico City's transparency oversight agency）改革法案辯論期間，執政黨莫雷諾黨（Moreno Party）與反對黨國家行動黨（National Action Party，PAN）議員因爭奪講台而從口角爭拗迅速升級為肢體衝突。

根據網絡流傳的現場影片顯示，雙方女議員不僅相互叫罵，更出現激烈扭打、肘擊腹部的場面。一名男性議員雖試圖拉開扭打者，但更多議員湧上前，導致混亂加劇，一旁亦有人持手機拍攝。衝突導火線源於國家行動黨議員佔據講台拒絕離開，莫雷諾黨成員試圖強行驅趕所致。

事後兩黨互相譴責暴力，卻也同時指控對方挑起事端。國家行動黨發言人阿塔伊德（Andres Atayde）強調該黨「和平登上講台」，批評莫雷諾黨以暴力手段奪回對講台的控制權；莫雷諾黨發言人加西亞（Paulo Garcia）則指責反對黨「系統性訴諸暴力而非辯論」。

