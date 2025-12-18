聽新聞
愛犬死亡捨不得 亞馬遜主管砸百萬元靠基因複製寵物
離世的愛犬也能「復活」再回來？美國洛杉磯一名女子失去愛犬之後，因為過於悲痛不斷尋找能夠獲得安慰的方法。她意外發現一家公司能夠「複製愛犬」，透過基因複製技術將愛犬「生回來」，為此她不惜砸下5萬美元（約新台幣157萬元）複製愛犬出來。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，強森（Venessa Johnson）是亞馬遜的高階主管，本來養了一隻西施犬奧利佛（Oliver）。去年聖誕節前夕，奧利佛在陪伴她十年後離世，讓單身沒有子女的她頓失依靠。失去愛犬之後，強森瘋狂搜尋填補悲傷的方法，意外發現一家位於德州的生物技術公司，能提供犬貓甚至是馬匹的基因複製服務。
雖然周遭親友都不認同，強森仍決定要花5萬美元複製愛犬。這項複製技術是利用「體細胞核轉植」，將奧利佛的細胞核植入去核的卵子，再由代孕母犬分娩。小狗奧利（Ollie）於兩個月前出生，強森看著奧利激動地說：「感覺就像奧利佛的眼睛在盯著我看！」她表示，雖然感覺得出來奧利不是奧利佛，但卻有一股熟悉感。
然而，複製寵物並非完全沒有風險。獸醫葛林斯坦（Rebecca Greenstein）表示，雖然複製寵物能讓牠們有高度相似的外觀，但寵物的性格深受後天環境、飲食和飼主行為影響，並非基因能決定的。
除此之外，動保團體PETA與ASPCA也強烈反對這項趨勢，認為飼主應該先以認養為主。強森本人在領回複製小狗之後也坦承，如果重來一次她或許不會選擇複製奧利佛，「因為奧利佛與我的連結是獨一無二、無可取代的」。
