曾喊肉償抵霸王餐…台灣網紅褪去名牌著囚服 出庭放肆遭法官嗆閉嘴
美國紐約一名自稱來自台灣的34歲網美Pei Chung，日前因連續在多間高級餐廳吃霸王餐，甚至喊出「肉償抵債」，最後於上月11日遭當地警方逮捕，關進雷克島（Rikers Island）監獄。今（18）日她出庭應訊，不料卻在庭上多次打斷法官說話，讓法官怒斥閉嘴。
根據紐約警方紀錄，Pei Chung自10月底以來不斷在布魯克林、曼哈頓的高級餐廳吃霸王餐，甚至有餐廳主管爆料Pei Chung暗示「肉償抵債」。雖然Pei Chung總是身穿Prada、LV等名牌，但屢吃霸王餐也讓她惹禍上身，最終於上月11日遭警方逮捕，並關進雷克島監獄。
綜合外電報導，繼上月26日出庭法官要求對Pei Chung進行心理評估後，今日是她第二次出庭，這回她不再身穿貴氣名牌，只能披著橄欖綠色的囚服、頂著脂粉未施的素顏出庭。
根據警方紀錄，Pei Chung至少因為10次吃霸王餐而遭餐廳報警處理，而當法官雷諾茲（Orville Reynolds）闡述罪狀時，Pei Chung直呼對她的指控並不正確，並頻頻打斷雷諾茲，無理舉動也讓雷諾茲當庭爆發，喝斥Pei Chung閉嘴（When I speak you don’t speak）。
此外，Pei Chung的律師德查勒斯（Henry Dechalus）指出，Pei Chung認為若媒體透過她的照片牟利會侵犯她的權利，因此請求法官禁止在法庭內攝影。但法官以「公眾對此案有興趣」為由，拒絕Pei Chung律師的請求。
Judge scolds serial dine-and-dash diva Pei Chung after she interrupts hearing: ‘When I speak you don’t!’ https://t.co/LDs3ztW34c pic.twitter.com/v3gSXTTa4I— New York Post (@nypost) December 17, 2025
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言