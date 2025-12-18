快訊

恐嚇「我只要錢」！男縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

曾喊肉償抵霸王餐…台灣網紅褪去名牌著囚服 出庭放肆遭法官嗆閉嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
自稱來自台灣的34歲網美Pei Chung因屢吃霸王餐而遭逮捕。圖／取自Instagram @lu.pychung
自稱來自台灣的34歲網美Pei Chung因屢吃霸王餐而遭逮捕。圖／取自Instagram @lu.pychung

美國紐約一名自稱來自台灣的34歲網美Pei Chung，日前因連續在多間高級餐廳吃霸王餐，甚至喊出「肉償抵債」，最後於上月11日遭當地警方逮捕，關進雷克島（Rikers Island）監獄。今（18）日她出庭應訊，不料卻在庭上多次打斷法官說話，讓法官怒斥閉嘴。

根據紐約警方紀錄，Pei Chung自10月底以來不斷在布魯克林、曼哈頓的高級餐廳吃霸王餐，甚至有餐廳主管爆料Pei Chung暗示「肉償抵債」。雖然Pei Chung總是身穿Prada、LV等名牌，但屢吃霸王餐也讓她惹禍上身，最終於上月11日遭警方逮捕，並關進雷克島監獄。

綜合外電報導，繼上月26日出庭法官要求對Pei Chung進行心理評估後，今日是她第二次出庭，這回她不再身穿貴氣名牌，只能披著橄欖綠色的囚服、頂著脂粉未施的素顏出庭。

根據警方紀錄，Pei Chung至少因為10次吃霸王餐而遭餐廳報警處理，而當法官雷諾茲（Orville Reynolds）闡述罪狀時，Pei Chung直呼對她的指控並不正確，並頻頻打斷雷諾茲，無理舉動也讓雷諾茲當庭爆發，喝斥Pei Chung閉嘴（When I speak you don’t speak）。

此外，Pei Chung的律師德查勒斯（Henry Dechalus）指出，Pei Chung認為若媒體透過她的照片牟利會侵犯她的權利，因此請求法官禁止在法庭內攝影。但法官以「公眾對此案有興趣」為由，拒絕Pei Chung律師的請求。

