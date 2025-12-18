家電壞了先別丟！LG舊冷氣「竟藏著黃金」 脫手賺萬元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓近日有民眾將老舊冷氣拆解後，帶著機身零件到金飾店檢驗，結果發現其中竟含有高純度黃金。圖擷自「링링언니」（玲玲姐姐）YouTube
不少人汰換家電時，往往只關心新機價格，沒想到舊機身上竟可能藏著「意外之財」。南韓近日有民眾將老舊冷氣拆解後，帶著機身零件到金飾店檢驗，結果發現其中竟含有高純度黃金，成功變現新台幣逾萬元，引發網路熱議。

南韓一名經營金飾店的YouTuber「링링언니」（玲玲姐姐）拍攝影片分享，有顧客帶著從LG電子舊款「Whisen」冷氣機上拆下來的金屬物件到店檢測。對方表示，家中長輩曾提醒這些零件是黃金製成，趁著更換冷氣時一併拆下確認。經熔化與成分分析後，確認黃金純度高達99.3%，重量略低於1錢（3.75公克），依當日金價計算，最終以71萬3,000韓圓成交，約新台幣15,252元。

相關影片曝光後，引起不少網友關注。幾天後，另一名民眾也循線前往同一間金飾店，帶來從Whisen冷氣機上拆下的黃金標誌，且仍能清楚辨識「Whisen」字樣。該名顧客透露，多年前更換冷氣時，曾詢問附近金飾店，但因沒有保證書，對方僅願以50萬韓圓（約新台幣10,696元）收購，當時便作罷，黃金零件因此在家中存放多年。

這次重新檢測後，黃金重量達1.02錢，最終以74萬8,000韓圓成交（約新台幣16,001元）。不過業者也指出，實際熔化與檢測過程中，仍須扣除部分損耗與相關費用。

綜合韓媒報導，LG電子曾在2005年為紀念連續5年蟬聯全球冷氣機銷量冠軍，限量推出1萬台「Whisen」冷氣機，機身商標採用約1錢重的黃金打造；2008年再度推出同樣數量的限量版本。

黃金 金飾 金價 南韓

