老翁結帳卡關…一票人排隊苦等15分鐘 「神秘女客」1招解困境全店傻了

聯合新聞網／ 綜合報導
在數位科技快速發展的時代，只要一支手機，就能完成點餐、付款等各種日常瑣事，對多數人來說早已習以為常。示意圖／ingimage

在數位科技快速發展的時代，只要一支手機，就能完成點餐、付款等各種日常瑣事，對多數人來說早已習以為常。然而，對部分長輩而言，這樣的便利卻可能成為一道難以跨越的門檻。

據日媒《日刊 SPA》報導，當事人佐佐木小姐（化名，29歲）受訪時表示，日前她午休時獨自前往一間速食店用餐，原以為店內客人不多，可以很快點完餐，卻發現櫃檯前卡著一名高齡男性，遲遲無法完成點餐。

店員一直在解釋操作方式，爺爺也不停滑手機，但看起來就是怎麼樣都刷不過」，她回憶當時情形。隨著時間一分一秒過去，老人情緒越來越激動，聲音也逐漸提高，現場氣氛變得相當緊繃。

原來，這名老先生沒有帶錢包，堅持要用手機完成行動支付，但多次嘗試仍無法成功。店員雖耐心協助，卻始終無法解決問題，隊伍也因此越排越長，最後累積超過10人等待。

「一開始大家都還能體諒，但五分鐘、十分鐘過去後，後面的人明顯開始不耐煩」。佐佐木小姐坦言，連自己都忍不住擔心「到底還要等多久」。

就在現場陷入僵局、店員也顯得束手無策時，一名站在隊伍最後方的中年女性，突然默默走向櫃檯前方。

佐佐木小姐說，「她看起來就像普通客人，結果輕聲在爺爺耳邊說了幾句話，剛剛還很生氣的爺爺，表情竟然一下子緩和下來，然後就跟著她往店裡面走了」。這一幕，讓現場所有人都看傻了眼。

原來，這名女性是在隔壁手機門市工作的員工，平時專門負責協助長輩操作智慧型手機。這名女子先用現金代墊餐費，讓老先生坐下來慢慢吃飯，再一步步教他如何正確使用手機支付。

佐佐木小姐後來才想起，自己之前換手機時，也曾被這名女性接待，印象中對方非常有耐心、說話溫柔。

佐佐木小姐指出，後來她看到那位爺爺跟那名中年女性並肩坐著吃漢堡，表情變得很平靜，更暖心的是，幾天後佐佐木小姐再次造訪同一間店，竟然又遇見那位老先生。這次，他順利地用手機「嗶」一聲完成付款，臉上還露出相當得意的笑容，「那一刻真的有點感動」。

