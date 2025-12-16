鍵盤柯南建功！暗網瘋傳「越南屠夫」斬首煮屍 兇手竟是公務員

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
犯罪示意圖，非當事現場。圖／ingimage
犯罪示意圖，非當事現場。圖／ingimage

越南暗網流傳一段血腥影片，一名戴著面具的男子將另一名男子斬首後肢解，隨後烹煮屍塊，所有犯罪行為都被面具男錄下上傳至暗網。直至今年7月左右，這段影片被流傳出來引發關注，網友們自發組成網路偵探，共同追查此案並公開調查報告，越南當局獲報後展開追查，於近日逮捕兇手。

根據《BBC》報導，兇手段文生（Đoàn Văn Sáng）曾是公務員，任職於諒山省第四市場管理隊副隊長，與死者阮春達（Nguyễn Xuân Đạt）2020年在網路上認識，兩人經常討論獵奇、變態、色情的話題。今年1月，兩人約在段文生的工作場所見面，並在此殺害阮春達，事後段文生銷毀證據和屍體，並若無其事地繼續生活。

網路討論指出，兇手與死者都有極端的癖好，阮春達渴望被斬首，而段文生在滿足他的願望後，將屍塊烹煮成料理，並將犯案過程全程錄影在暗網上販售，後來影片流出至各社群平台引發震驚。

為了不要再有下一個受害者，許多網友自發組成網路偵探，成立群組調查並公開報告，越南警方也證實，這項逮捕行動是「蒐集網路資訊」後展開的。由於網路報告畫面相當殘忍，大眾呼籲不要轉發非官方調查內容。

