機器退錢百圓變5元！日本人拿到謎樣硬幣 台網友趕到：哪個渾蛋投的

日本網友しゃお近日在社群平台X發布一則讓日台網友同時傻眼又苦笑的貼文，內容寫著：「機器退回100日圓時，竟然有一個謎樣的東西！」並附上一張手中拿著硬幣的照片。仔細一看，網友手上的硬幣，竟是台幣5元。貼文曝光後迅速引發眾多網友回應，瀏覽次數近90萬，按讚數超過1.3萬次。

台幣5元的實際價值僅約日幣25圓左右，但硬幣的大小和重量與100日圓很像，不仔細看很容易弄錯。有日本網友推測，可能是台灣旅客在日本消費時不小心誤投，也有人留言驚呼「這虧大了！」，還有人聯想到過去的類似爭議，曾有人蓄意以500韓元硬幣蒙騙自動販賣機的事件，直呼「這樣就能直接投進去了嗎？」。

此篇發文也引來不少台灣網友留言，有人直言「是哪個混蛋用這個投幣的啦？有夠丟臉的」，也有人自嘲表示，連台灣人自己都曾在日本被找回過5元硬幣，甚至還有在美國看過台灣的10元被當成25美分使用的經驗。更有網友感嘆，以前的5元還能買養樂多和科學麵，現在物價飛漲，「只能買5個塑膠袋」。

留言討論中也出現日本網友猜測硬幣上的人物是否為明治時代俳句文學家正岡子規，隨即有其他人補充說明，其實硬幣上是台灣的設計與紀年，為1989年製造，並非日本的歷史人物。綜觀眾多留言，雖然氣氛大致理性和平，但台人赴日本旅遊時務必留意，別因一時疏忽、甚至刻意嘗試而造成誤會，損害台灣的整體形象。