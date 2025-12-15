聽新聞
0:00 / 0:00
「年度最難洗污漬」出爐 洗衣精為它改配方
日本抹茶在英國拿到了一個頗為尷尬的封號，「年度最難洗污漬」。聯合利華（Unilever）首度編製的「污漬指數」顯示，抹茶因清洗難度最高而名列榜首，Aperol 氣泡酒與珍珠奶茶緊追在後，這也迫使洗衣精業者必須調整產品配方。
衛報報導，聯合利華是在訪問 2,000 名英國成年人、盤點近年最常見與最棘手的污漬後，發現抹茶、Aperol 等新型飲品留下的色漬，已明顯超越傳統的泥土與草漬。聯合利華洗衣研發總監Donna Macnab指出，抹茶中的葉綠素屬於高色度色素，容易滲入纖維結構，若配方設計仍以傳統污漬為主，清洗效果便會大打折扣。
調查發現，過去一年有39%的Z世代曾被抹茶污漬困擾，Aperol也達38%，辣椒醬同樣成為新麻煩。整體而言，紅酒與咖哩仍是英國人洗衣時最頭痛的污漬來源；但對年輕族群來說，速食油漬以及咖啡、茶更為常見，甚至有高達 91%的Z世代曾因無法處理污漬而直接丟棄衣物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言