快訊

「年度最難洗污漬」出爐 洗衣精為它改配方

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本抹茶在英國拿到「年度最難洗污漬」封號。示意圖／美聯社
日本抹茶在英國拿到了一個頗為尷尬的封號，「年度最難洗污漬」。聯合利華（Unilever）首度編製的「污漬指數」顯示，抹茶因清洗難度最高而名列榜首，Aperol 氣泡酒與珍珠奶茶緊追在後，這也迫使洗衣精業者必須調整產品配方。

衛報報導，聯合利華是在訪問 2,000 名英國成年人、盤點近年最常見與最棘手的污漬後，發現抹茶、Aperol 等新型飲品留下的色漬，已明顯超越傳統的泥土與草漬。聯合利華洗衣研發總監Donna Macnab指出，抹茶中的葉綠素屬於高色度色素，容易滲入纖維結構，若配方設計仍以傳統污漬為主，清洗效果便會大打折扣。

調查發現，過去一年有39%的Z世代曾被抹茶污漬困擾，Aperol也達38%，辣椒醬同樣成為新麻煩。整體而言，紅酒與咖哩仍是英國人洗衣時最頭痛的污漬來源；但對年輕族群來說，速食油漬以及咖啡、茶更為常見，甚至有高達 91%的Z世代曾因無法處理污漬而直接丟棄衣物。

污漬 英國 珍珠奶茶

