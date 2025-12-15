聽新聞
月台就在隧道口！日奇特車站「嵌進岩壁」 進站如同走進洞穴
根據日媒「LIMO」報導，近日在社群平台X上流傳一張相當特別的車站照片。這個車站的月台竟然設在隧道的洞口，像是嵌入岩壁，讓許多網友看了直呼不可思議。這座車站就位於富山縣，屬於富山地方鐵道的大川寺站。
大川寺站最早於1929年以「上瀧公園下站」之名開業。1959年時，隨著周邊景點發展，車站改稱為「大川寺公園站」。1967年，當地成立了大川寺遊樂園，車站名稱也跟著改為「大川寺遊園站」，成為當時距離遊樂園最近的車站。當年的遊樂園因為地理位置與自然景觀吸引大量人潮，一度成為該地知名的休閒場所。
遊樂園在1996年時關閉，隔年車站名也恢復為「大川寺站」，目前是個無站務員服務的無人車站。大川寺站是後來在山丘上興建的混凝土結構車站，爬上階梯後，進入月台，整個車站像是在半開放的洞穴裡，從外面看起來像是嵌入後方岩壁。發文的網友@yogoren表示，他以前搭乘富山地方鐵道時，發現這裡有不少別具特色的車站，因此便前往一探究竟。
雖然現在車站已不像遊樂園時期那樣熱鬧，但其獨特的地理位置與結構仍吸引不少鐵道迷造訪。加上車站月台東側連接著大川寺川橋梁，以及下游有35號線道橋樑的景觀，成為富山地方鐵道沿線特色之一。
