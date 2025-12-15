月台就在隧道口！日奇特車站「嵌進岩壁」 進站如同走進洞穴

根據日媒LIMO報導，近日在社群平台X上流傳一張相當特別的車站照片。這個車站的月台竟然設在隧道的洞口，像是嵌入岩壁，讓許多網友看了直呼不可思議。這座車站就位於富山縣，屬於富山地方鐵道的大川寺站。

2025-12-15 12:36