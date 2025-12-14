快訊

男大生與中學女生圖車震！遇警巡邏開車速逃 她事後報警助擒色男

香港01／ 撰文／田中貴
馬來西亞1名大學男生開車接載1名中學女生，雙方自願試圖在車內發生關係，但剛巧巡警經過撞見。照片為示意圖，非當事者本人。 圖／ingimage
馬來西亞1名大學男生開車接載1名中學女生，雙方自願試圖在車內發生關係，但剛巧巡警經過撞見。照片為示意圖，非當事者本人。 圖／ingimage

馬來西亞發生兒童遭性侵案。日里縣1名大學男生開車接載1名中學女生，雙方自願試圖在車內性交，但剛巧巡警經過撞見，男生立即開車逃走。警方事後收到女生求助，經調查後鎖定男生身份並將他拘捕扣查，正循《2017年兒童性侵法令》14(a)條文「身體猥褻」方向調查案件。

當地媒體報導，日里警區主任卡馬魯扎曼哈倫發出文告交代案情，受害人是今屆馬來西亞教育文憑試的考生，案發於2025年11月29日下午約3時，案中大學男生開車在1間中學對開接走受害人，並在甘榜雙溪魯雅的路邊停車，雙方你情我願下，嘗試在車內性交，警員剛巧在現場一帶巡邏發現他們，男生大驚駕車逃離現場。

警方事後收到受害人報案後，成功扣查涉案男生，並引用《2017年兒童性侵法令》14(a)條文「身體猥褻」展開調查，並根據《刑事程序法典》第117條文申請繼續扣留對方。

警方提醒公眾，切勿在車內進行任何不雅或可疑行為，不論是在公共場合或僻靜地方，相關行為可能觸犯法例，強調警方在涉及兒童安全和保護的罪行上絕不妥協。當地警方和傳媒沒有交代到2人關係，以及其他個人資料，相信是出於保護未成年的受害人。

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 大學生

