亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父
美國上個月發生一起關係複雜的亂倫謀殺案！一名懷孕已九個多月的22歲孕婦蕾貝卡（Rebecca Park）在當地時間11月3日離開生母家後失蹤，妹妹金柏莉（Kimberly Park）報案後警方展開搜索，三周後不幸發現蕾貝卡的遺體，腹中胎兒卻消失無蹤。
根據《CBS NEWS》、《People》等報導，警方逮捕蕾貝卡的生母寇特妮（Cortney Bartholomew）和繼父布萊德利（Bradly Bartholomew）。寇特妮最終承認，她在女兒清醒時就剖開她的肚子、取出嬰兒，但聲稱最終殺害蕾貝卡的是布萊德利，指出布萊德利的動機是想要報復蕾貝卡的未婚夫理查（Richard Falor），因為理查之前檢舉有性犯罪紀錄的布萊德利違反假釋條件。布萊德利則稱整件事都是寇特妮策畫的。
嬰兒被取出後失去生命，被裝進袋子裡扔到垃圾桶，蕾貝卡的屍體則被棄屍在郊外。然而這起事件並非單純的謀殺案，經檢方調查，牽扯出這一家人的複雜亂倫關係。
據了解，蕾貝卡的未婚夫理查（Richard Falor）和金柏莉及寇特妮都有一腿，金柏莉還爆料，蕾貝卡懷的孩子也不是理查的，而是繼父布萊德利的。
寇特妮和布萊德利面臨多項指控，包含謀殺、襲擊孕婦致死／流產罪、非法監禁、棄屍等等，最重可判處終身監禁，目前兩人都被關在監獄裡不得保釋。金柏莉則因在此次案件中竄改證據、撒謊捏造等被關押，以5000美元（約新台幣15萬元）交保，目前處於居家監禁狀態。而理查雖然也被關押，但與本案無關，因販毒被判5000美元交保。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
