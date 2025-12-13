義大利通緝犯藏身聖誕佈景扮雕像 市長路過「鷹眼盯上」識破

快訊

香港01／ 撰文／陳楚遙
義大利南一名通緝犯藏身於鎮上廣場展示的真人大小耶穌誕生場景中，試圖假扮成東方三賢士雕像。圖／擷取自FB Flavio Filoni
義大利南部普利亞大區小鎮加拉託內（Galatone）近日發生一宗離奇案件。一名遭法院通緝的38歲加納籍男子為躲避警方追捕，竟藏身於鎮上廣場展示的真人大小耶穌誕生場景中，試圖假扮成東方三賢士雕像掩人耳目，不料卻被路過的市長菲洛尼（Flavio Filoni）慧眼識破。

事發於12月6日下午，菲洛尼散步經過聖十字廣場時，目光掃過旅遊局精心佈置的真人大小耶穌誕生場景。起初他並未察覺異樣，直到眼角餘光捕捉到一個細微動作：一尊身披現代外套、高舉雙臂的「賢士雕像」，竟然動了一下。市長隨即意識到事情有些不對勁，警方趕到現場逮捕這名不明身份的男子後，確認他是當局通緝的逃犯。

菲洛尼表示，他最初以為這個人只是耶穌誕生場景的一部份，後來才意識到那是個真人。他在社交平台上發文感謝警方迅速介入才得以確認此人身份。

據調查，該名男子因涉及嚴重攻擊及拒捕案件，早前被博洛尼亞（Bologna）法院判處9個月15天監禁，卻在判決後逃逸無蹤。他從義大利北部一路南下至普利亞大區，最終選擇藏身於這座南方小鎮的聖誕佈景中。

