性命垂危中…菲律賓土狗遭割舌引公憤 社福部長懸賞5萬元緝凶

中央社／ 馬尼拉12日專電
菲律賓一隻土狗遭人割掉舌頭後棄置街上，引起動物保護團體以及民眾公憤。 情境示意圖／Ingimage
菲律賓一隻土狗遭人割掉舌頭後棄置街上，引起動物保護團體以及民眾公憤。 情境示意圖／Ingimage

菲律賓一隻土狗遭人割掉舌頭後棄置街上，引起動物保護團體以及民眾公憤，菲律賓社會福利部長宣布個人懸賞10萬披索（約新台幣5萬2800元）緝凶。

菲律賓動物福利協會（PAWS）昨天在臉書發文說，名為科比（Kobe）的菲律賓土狗9日深夜在大馬尼拉地區的瓦倫祖拉市（Valenzuela City）被割掉舌頭，棄置在街上。

飼主委托PAWS調查這起事件是否人為，並追究可能施虐者

社會福利部長張僑倫（Rex Gatchalian）今天透過臉書宣布，個人懸賞10萬披索（約新台幣5萬2800元）徵求目擊者提供有關施虐者的線索。

張僑倫寫道，科比被發現時性命垂危，現正急救中，牠的遭遇引起民眾憤慨。

曾任瓦倫祖拉市長的張僑倫表示，此種惡行不是瓦倫祖拉市民的作風，更不符菲律賓人的價值觀，呼籲民眾提供施虐者的線索，「在我們的城市裡，每一條生命都值得被珍惜。」

臉書貼文寫道，目前，科比正在接受治療，相關單位也正積極調查此案，以將施虐者繩之以法。

瓦倫祖拉市警察局表示，有目擊者聲稱科比是在與其他野狗打架時失去舌頭，但警方正積極調閱附近監視器影片及其他證據，以瞭解案情。

菲律賓 施虐者 馬尼拉 警察 動物

