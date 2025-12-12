哲學家也入題…南韓大學入學考英文「地獄級」惹怒家長 負責人請辭

快訊

中央社／ 首爾12日綜合外電報導
學生、考試、考生、學測、分科測驗、試卷、考卷、考題、考場、試場、教室、作答、模擬考示意圖。圖／AI生成 高佩琪
近期南韓發生大學入學考試英文科「地獄級難度」爭議，甚至還有與哲學家相關題目，教育課程評價院長吳承杰為此請辭負責，這也是首次有院長因大學入學考難度調整失敗而下台。

根據法新社今天報導，南韓的大學入學考試稱為「修能」，普遍被視為未來能擁有好的經濟條件、甚至能找到好婚姻的關鍵。

今年南韓修能的英語科目僅約3%考生拿到1等級（原始分90分以上），是2018年引進「絕對評分制」以來的最低紀錄。

考生必須在70分鐘內完成45題，其中與哲學家康德（Immanuel Kant）、霍布斯（Thomas Hobbes）的相關題目受到批評；要求考生思考時間與時鐘的本質，以及探究「存在」這一概念如何應用於電玩遊戲中的虛擬角色等也引發爭議。

南韓修能被認為是國家大事之一，英聽測驗期間甚至全國航班會停飛35分鐘以避免噪音，因此這次英文科難度過高引發相當大的爭議。

根據韓聯社報導，教育課程評價院長吳承杰在10日請辭，並表示，這次英文科目出題沒能符合「絕對評分制」宗旨，造成考生與家長不安，也引發入學制度混亂，對此負有重大責任，因此辭去院長職務。

教評院院長因修能難度調整失敗而下台，這是首次發生。教評院表示，將以此次修能為契機，全面檢討出題流程並提出改善方案，今後會致力於穩定出題，以促進公共教育的正常化。

