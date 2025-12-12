英國翁散步誤吞葉子竟遭罰一萬元 網友痛批執法過當

英國一名老翁外出散步時，一片落葉不小心飛到口中。他趕緊將這片葉子吐出，想不到卻因為這樣被抓，以「隨地亂吐口水」為由，開罰250英鎊（約新台幣10,400元）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，86歲的退休老翁馬許（Roy Marsh）日前在海邊小鎮散步，事發當時他坐在一處停車場的樹叢旁休息。由於當天風勢很大，一片被風吹落的蘆葦葉就這樣飛進他的口中。當下他沒有多想，只是直覺地把葉子吐了出來，想不到就在他起身準備離開時，被兩名市議會執法人員攔住。

老翁表示，當下其中一名執法人員說他「隨地亂吐口水」，而且表示是當場目擊，所以可以立刻開單。老翁認為這樣的舉動根本太過荒唐，怒斥對方是「傻瓜」（silly boy），認為這樣開罰根本是執法過當。

雖然老翁上訴以後罰單被打了折，但他依然要繳交150英鎊（約新台幣6,200元）。老翁雖然最後依然乖乖繳錢，但卻因此讓他產生了陰影。他受訪時表示，自從那件事發生以後，他出門都感到很焦慮，不管做什麼都小心翼翼。

馬許的妻子安妮（Anne Marsh）也替丈夫喊冤，她表示雖然很多老人家有吐口水的習慣，但她丈夫從來不會這樣做。她不滿地說，執法人員的行為彷彿惡霸，讓人實在看不下去。馬許的女兒也在臉書發文替爸爸抱不平，不少網友留言表示，之前也有過類似經驗，認為執法人員的確執法過度，批評政府濫權鎖定老人開鍘。