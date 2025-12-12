「珠寶受詛咒」 維也納女巫靠做法騙走3.4億

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
女子謊稱自己是女巫要做法術驅邪，就這樣騙走大筆財物。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子謊稱自己是女巫要做法術驅邪，就這樣騙走大筆財物。示意圖，非當事人。圖／ingimage

歐洲一名自稱是「薩滿女巫」的女子，以「珠寶被詛咒」這種荒謬的理由，在歐洲各地行騙。過去十年內，她成功騙走高達830萬英鎊（約新台幣3億4千700萬元）天價財物，直到現在都還「人間蒸發」，不知實際去向。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，44歲的米哈伊洛維奇（Mariana Mijailovic）和30歲的媳婦安娜（Anna）聯手，運用恐懼心理，欺騙多名富人乖乖交出昂貴珠寶。兩人鎖定住在慕尼黑和維也納的富裕女性，聲稱對方家中的珠寶「被詛咒了」，如果不進行「薩滿淨化儀式」，就會有災難發生。

由於米哈伊洛維奇非常能言善道，有受害者相信自己「被附身」，就這樣自願交出50萬2,000英鎊（約新台幣2,101萬元）的財物；還有一名因癌症求助的女子被騙走4萬9,000英鎊（約新台幣205萬元），還在受騙不久後因癌症過世。

調查人員發現，婆媳倆在過去十年詐騙至少19人，騙走的金額高達830萬英鎊。每當受害者交出貴重物品後，他們就會立刻消失，轉移到下一個目標。今年二月，警方搜查米哈伊洛維奇位於維也納郊區的豪華莊園，發現他們並沒有帶走全部的贓款。

莊園的泳池底下，設有一個隱藏密室，裡面堆滿25公斤重的金條、珠寶、手錶，還有大量的美元和瑞士法郎現金。除此之外，警方也扣押了14輛價值約28萬英鎊（約新台幣1,172萬元）的豪華汽車，目前追回約730萬英鎊（約新台幣3億元）。

米哈伊洛維奇29歲的兒子、48歲的前夫，和媳婦安娜一同被捕。雖然他們堅稱自己並未涉案，仍因加重商業詐欺、犯罪組織和洗錢等罪名遭逮捕。不過令人驚訝的是，米哈伊洛維奇本人就這樣人間蒸發，雖然被全歐洲列為頭號通緝犯，卻到如今都還沒有將她逮捕到案。

詐騙

