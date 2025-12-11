工人花69元買樂透中5100萬 1原因讓他嚇到全家逃難「手機也不敢開」

「一券在手，希望無窮」，中樂透大概是許多人的夢想，巴不得天降頭獎原地退休。印度旁遮普一名農場工人，僅花200盧比（約新台幣69元）買樂透彩券，就獲得頭獎1.5億盧比（約新台幣5182萬元），不過一夜致富的喜悅沒有維持太久，這名工人就帶著妻小連夜搬家，甚至關閉手機足不出戶。

綜合外電報導，來自旁遮普邦法里德科特地區的辛格（Ram Singh）和太太考爾（Naseeb Kaur），2人都是在農場工作領日薪的工人。近日，他們花200盧比買了一張樂透彩券，殊不知竟獲得最大獎1.5億盧比。

起初，辛格和考爾並不知道自己中樂透頭獎，直到附近薩迪克鎮（Sadiq town）的彩券銷售員拉朱（Raju）努力找到辛格一家後，才帶他們到彩券辦公室兌獎。

不過，一夜致富的喜悅沒有維持太久，兌獎時工作人員告訴辛格，過去許多樂透中獎者都遭到勒索。雖然天降大獎，但辛格擔心家人成為勒索、恐嚇的對象，決定帶著妻小們連夜搬家，躲起來後一家人不僅將手機關機，甚至足不出戶。

辛格一家的消息馬上傳進當地警察耳裡，據警方透露，在獲知狀況後，警方已經聯絡辛格一家，並保證會保護他們全家的安全。警方表示，若辛格接到任何一通勒索電話，必須馬上通知警察，「他們的家人不會受到任何傷害」。