西班牙女子提早上班「屢勸不改」被解僱 告上法院吃癟

上班慣性遲到是職場大忌，但常態性提早到班也會有事？西班牙一名女子因為習慣提早到公司上班，過去曾經多次被上司警告。上司不滿她太早到班，最後甚至以「嚴重行為不當」為由將其解僱。女子不滿只是因為提早到班就被解僱，一氣之下告上法院，想不到法院卻站在公司這邊，認同將女子解僱的決定並無不妥。

據ODDITYCENTRAL報導，這名不具名的年輕女子，在西班牙阿利坎特（Alicante）一家貨運公司工作。根據女子與公司簽訂的合約，她應該在早上7點半抵達公司上班，但是女子都選在6點45分到7點之間就抵達工作場所。由於提早到公司，女子總是比其他同事更早開始輪班，這點讓主管頗有微詞。

2023年，女子第一次因為「早到」而受到公司口頭警告，不過在警告過後，女子依然故我，無視管理階層的提醒，還是一直提早到班。今年初，公司決定以「嚴重行為不當」為由將女子解僱。公司表示，由於女子提早到班，公司根本還沒有指派任何任務，女子的行為「對公司沒有任何貢獻」，因此決定將女子解僱。

不過女子不滿自己被解僱，向法院提告，正式和公司對簿公堂。不過法院的判決令女子大失所望，法官認為女子多次無視管理階層警告，已經對勞資關係造成負面影響。判決書指出，女子的行為已經影響勞資之間的信任與忠誠，認定女子的行為是「背信、不服從」，依然維持讓女子被公司解僱的決定。