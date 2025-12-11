最高戒備也關不住！義大利嫌犯四度越獄成功彷彿美劇情節

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
陶蘭特四度越獄成功，令人質疑監獄管理不善。示意圖，非當事人。圖／ingimage
義大利一名囚犯過去服刑期間多次想辦法越獄，而且每次都成功，近期他又再次越獄，四次越獄成功的紀錄，彷彿就像美劇情節一般，讓人跌破眼鏡。

ODDITYCENTRAL報導，這名41歲的阿爾巴尼亞裔男子陶蘭特（Toma Taulant），在義大利米蘭的奧佩拉最高戒備監獄服刑。雖然他已經被關在「最高戒備」的監獄，獄方卻還是無法阻止他越獄。他在參加工作坊時偷來一把銼刀，用銼刀磨斷牢房窗戶的鐵欄杆，再用床單打結做成繩索，就這樣垂降逃脫成功。

據悉，陶蘭特本來應該要服刑到2048年，而且這已經不是他第一次越獄。2009年他第一次逃離泰爾尼（Terni）的監獄，後來被捕移送到帕爾馬（Parma）還是在2013年再次逃脫。接著他被捕並移送到比利時一座監獄，但還是在2023年成功越獄。陶蘭特上次逃脫時是叫其他嫌犯疊成「人體階梯」，他就這樣一階一階的踩著獄友，成功爬過高牆跑走。這次他則是在鋸斷窗戶欄杆後，再翻牆跑離監獄。根據當地媒體報導，當下監視器疑似有捕捉到他在逃獄的動作，但疑似因為獄卒交班，警報器完全沒有響，才讓他順利完成第四次逃脫。

雖然每次越獄以後，他都沒多久就被抓回監獄裡，但陶蘭特屢次成功越獄，也引發民眾對於監獄管理的不滿。過去義大利監獄就多次傳出獄卒人手不足、管理疏漏等問題。不只有嫌犯躲在其他嫌犯行李中逃脫過，也有嫌犯扮成女性訪客越獄，使民眾質疑監獄管理能力不足，才會讓這些越獄案一再上演。

