讓我來看看這隻狗勾？寵物犬幫開門「放牛馬進屋開趴」 澳洲議員急返家

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導
澳洲一名議員返家時，發現自家寵物狗竟讓一頭公牛和一匹馬進了家門。圖／法新社
澳洲一名議員返家時，發現自家寵物狗竟讓一頭公牛和一匹馬進了家門。圖／法新社

澳洲一名議員返家時，驚訝發現自家寵物狗竟讓一頭公牛和一匹進了家門，家中客廳成為動物樂園。

法新社報導，澳洲北領地（Northern Territory）議員馬凱（Andrew Mackay）週末在社群媒體上分享了寵物監視器拍下的「犯罪證據」。

畫面顯示，他的兩隻寵物狗走出客廳，進到院子，其中一隻名叫雷霆（Thunder）的混種犬輕推玻璃門將門打開。

接著，一頭名叫蘇（Sue）的寵物閹牛小心翼翼走進這間位於達爾文（Darwin）的住宅。

緊接著是名叫蟋蟀（Cricket）寵物馬跟著進來，還特地在沙發邊聞了聞。

這場動物大冒險發生時，馬凱和未婚妻正外出用餐。

馬凱遙控查看寵物監視器時，驚見「畫面中出現了牛頭」，小倆口趕緊返家。

他告訴法新社：「我們才外出用餐約10分鐘，狗就決定用鼻子把玻璃門推開，自己溜出去了。」

不久後，閹牛在門邊搔脖子時意外將玻璃門完全推開，於是閹牛和馬一起進了屋內。

馬凱說：「接下來一個半小時，牠們輪流在屋裡玩耍，把櫥櫃上的東西掃落一地。」

馬發現原本要餵雞的蔬菜廚餘，還把碎屑甩得到處都是。

他還說：「魚缸的水也被牠們喝過了，我不清楚原本有幾條魚，不過我想牠們應該都還活著。」

澳洲一名議員返家時，發現自家寵物狗竟讓一頭公牛和一匹馬進了家門。圖／法新社 法新社
澳洲一名議員返家時，發現自家寵物狗竟讓一頭公牛和一匹馬進了家門。圖／法新社 法新社
澳洲一名議員返家時，發現自家寵物狗竟讓一頭公牛和一匹馬進了家門。圖／法新社 法新社
澳洲一名議員返家時，發現自家寵物狗竟讓一頭公牛和一匹馬進了家門。圖／法新社 法新社

