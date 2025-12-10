誘導女同學拍攝裸照和影片！18歲男iPhone藏罪證捱告下場曝光

快訊

香港01／ 撰文：田中貴
受害人依言拍攝性影像，詎料裸照和影片一傳十、十傳百，其他同學都收到。示意圖／ingimage
年輕人入世未深，隨時被人誘騙。馬來西亞1名現年18歲青年被指2年前誘導女同學拍攝裸照影片，相關照片和影片,其後在同學之間瘋傳。罪行曝光後，青年捱告受審，他在庭上認罪，被判罰款3,500令吉（約26,498台幣）或入獄6個月。

誘導女同學拍裸照拍片

當地媒體於今年12月報道，現年18歲男被告慕哈末巴德魯阿敏（譯音），來自關丹絨隆坡；據了解，案發於2023年5月，被告誘導女同學拍攝裸照和相關影片，繼而要求她透過WhatsApp傳送，之後一傳十、十傳百，其他同學都收到相關影像。

被告iPhone 藏涉案裸照和影片

同年10月21日中午，被告的iPhone手機被發現藏有案中裸照和影片，警方遂展開調查，被告被控干犯《刑事法典》第292（a）條文「擁有猥褻物品」，一旦罪成，可被判入獄不超過3年或罰款，抑或兩者兼施。

罰款3,500令吉或入獄6個月

被告於2025年12月3日在關丹第二推事庭認罪，求情指目前在快遞公司從事兼職工作，月入大約1,000令吉（7,571台幣左右），需要協助父母供養2名弟妹，要求輕判。推事接受檢察官建議，判處被告罰款3,500令吉（約26,498台幣）或入獄6個月。

文章授權轉載自《香港01》

裸照 影片 罰款 馬來西亞 青年

