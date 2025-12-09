衣服別只買UNIQLO！38歲3寶爸花6年「返老還童」 長女竟是改變契機

3寶爸越活越年輕？日本一名38歲的父親分享，日前他偶然看見6年前的照片，驚覺自己的外貌大幅改變，體重減了約12公斤，皮膚狀態明顯改善，堪稱「返老還童」。他表示，當年長女的誕生成了他決心「進化自己」的最大契機，並公開了這6年來的7大改變。

38歲的優太（音譯）是3個孩子的父親，今（2025）年9月他在社群平台X分享，因為偶然看到自己6年前的照片，讓他發現自身的外貌有極大程度的改變，光體重就減了約12公斤，奇蹟般的「返老還童」，連本人都相當詫異，「6年前的我有這麼胖嗎？皮膚也太差了吧」。

優太接受日媒ORICON NEWS採訪時提到，當年第3個孩子、長女出生時，他有了想要改變自己的決心。優太說道，「當時第一次有了女兒，就想著等這孩子長大後，我要成為一個能讓她願意一起出門的帥氣爸爸」，遂開始自我改造計畫。

優太也列出6年來自身最大的變化，包含以下7點：減重10公斤、持續4年每天早上在家騎飛輪、矯正視力、換掉4顆門牙、認真使用保養品、別只在UNIQLO買衣服，以及不再去1000日圓（約新台幣199元）理髮店弄頭髮等。雖然過程中體重偶會回升、眼角出現細紋，但優太一路以來仍做了許多努力。

優太分享，體重降下來後，身邊的朋友或同事都不吝嗇稱讚，這也讓他增添信心，開始關注更多保養及外貌的細節。而在穿搭部分，優太則表示是先從模仿Instagram或店內模特兒的穿著開始，後來也漸漸開始享受挑選衣服的樂趣。

6年的驚人改變也引起討論，網友紛紛驚呼「您真的瘦了好多啊！」、「30多歲竟然越活越年輕，太厲害了」。針對網路的回響，優太坦言對自我的肯定感也提升了不少，「我現在38歲，即使不做整形或醫美手術，也會持續努力進行日常保養和維持整潔感」。