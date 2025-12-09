真實版《我推》又更新？「AI美少女」藤咲凪宣布再婚 老公外型首公開

「美到不像真人」的日本女偶像藤咲凪，過去就因不科學的美貌引發關注，隨後她在日本電視節目自爆是「單親媽媽」，獨自撫養3歲和1歲的女兒，讓她再被冠上「《我推的孩子》真人版」的稱號。日前，藤咲凪再度宣布震撼消息，證實已與一般男性再婚，同時曬出甜蜜婚紗照，老公的外貌也跟著曝光。

今年26歲的日本女星藤咲凪（咲凪音同笑、止），曾是女子偶像團體「最終未來少女」的團員，過去因「美到不像真實存在」，而被懷疑是AI生成的虛擬美女，她為了證明「真的活著」費了一番功夫，更因此被封為「AI美少女」。令人驚訝的是，藤咲凪爆紅後即公布自己單親媽媽的身分，育有2名女兒，讓其討論度再度飆升，還被網友稱之為「《我推的孩子》現實版」。

藤咲凪於今（2025）年7月宣布暫停偶像活動、從團體畢業，沒想到近日再投下震撼彈。7日，她在社群平台X宣布再婚，「雖然是個人的私事，但我想向大家報告，我已經再婚了。從今以後，我們一家四口將一起展開全新的人生」，同時感謝粉絲們一直以來的支持，未來也會依循自己的步調努力工作。

私事ではございますが

この度、再婚いたしました事を

ご報告させていただきます。



いつも支えてくださっている皆さまに、まずは感謝の気持ちをお伝えしたいです。

これまで、2人の子供と共にたくさんの方に応援していただき、

本当にありがとうございました。



これからは家族4人で… pic.twitter.com/Qe9OlyirPK — 藤咲凪 (@fujisakinagi) 2025年12月7日

消息曝光後隨即掀起熱議，網友的反應相當熱烈，讓藤咲凪也驚呼，她於8日晚間發文表示，「我沒想到會有這麼大的迴響，真的很驚訝！非常感謝大家溫暖的留言」。

儘管藤咲凪僅透露再婚老公為「一般男性」，未再給予其他資訊，但她也社群平台貼出兩人甜蜜的婚紗照，雖然以愛心符號遮住了老公的長相，但仍能看出其身形高挑。新郎身穿復古的吊帶西裝，脫下西裝外套帶了點休閒的氣息，領巾則選擇和希臘藍頂教堂相呼應的顏色，挑染的頭髮也展現出另類的時尚品味，兩人幸福的模樣令人為之動容。