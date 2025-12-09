日本為了活絡地方財政，實施「故鄉納稅」（ふるさと納税）制度，民眾可將部分稅金捐給自己指定的地方政府，隔年申報所得稅與住民稅時即可抵扣相應金額，地方政府則會提供具地方特色的「回贈品」。捐得愈多、可選的回贈品金額與等級也愈高，因此各地創意回贈品的競爭日益激烈。

埼玉縣所澤市近期推出由當地食品模型製造商「食品サンプルの畑中」打造的一項回贈品，在X平台上引發討論。製造商發揮創意，將台灣代表性料理「滷肉飯」打造為一雙馬靴，鞋面細緻重現滷得油亮的三層肉、白飯、半熟蛋，甚至連台灣常用的香料八角都一併呈現，逼真程度讓人一眼誤以為是真實餐點。

這雙「滷肉飯造型靴」為接單訂製後手工製作，還可指定尺寸，屬於設計取向的藝術商品。靴體本身很牢固，但表面的食物造型較為精緻，需避免碰撞。為確保品質，製作與出貨時間約需兩個月。此項回贈品的捐贈金額為11萬8,000日圓（約台幣23,766元）。

消息曝光後，有網友戲稱「應該不會有人穿這種靴子吧」，也有人感嘆「要薪水很高才買得下去」。由於故鄉納稅能抵扣的金額設有上限，收入愈高的人才能抵扣愈多稅額，也才能實際負擔高額捐款換取高價回贈品。

有喜愛滷肉飯的網友驚呼「做得太像！以為是真品，超想要」，但也有人吐槽「所澤市要人捐款，也得認真點」。這款滷肉飯造型靴，再次展現日本食品模型文化結合工藝技術與話題的獨特風格，也讓故鄉納稅回贈品的討論度再掀一波。