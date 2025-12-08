東京風俗店冰箱驚見「嬰兒頭顱」！手腳另放其他容器…找不到軀體

綜合「每日新聞」等各家日媒報導，東京墨田區錦糸町傳出駭人案件。6日晚間約9點，位於江東橋四丁目一棟雜居大樓的二樓風俗店事務所，一名男性員工在清理店內冰箱時，赫然在冷凍庫內發現疑似「嬰兒頭部」的物體，嚇得立刻報警。警視廳搜查一課接獲通報後前往現場，在冰箱上層的冷凍空間內，發現一個塑膠袋裡有疑似嬰兒頭部的遺體；另外其他的塑膠容器中，也發現了雙手與雙腳；所有遺骸都處於冷凍狀態。

根據警方與調查相關人士指出，遺體為出生後數個月至未滿1歲的嬰兒，性別因缺乏軀幹而無法確定。切斷痕跡整齊，研判可能是鋭利刀械所為。目前還有身體部分仍未尋獲，警方初步以「損壞與遺棄遺體」案件展開調查，同時追查遺骸是否遭分別棄置於不同場所，或在事務所內被移動過。

據店家向警方說明，該處為派遣型風俗店的事務中心，也是女性工作人員等待的場所，每天約有20名相關人員進出。冰箱為共用，冷凍室內除疑似遺體外，也放有一般食物與飲品。案發地點鄰近JR錦糸町站南口，周圍是餐飲、酒吧林立的繁華區域。警方目前正全面展開調查，盼能釐清相關線索。