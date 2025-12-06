快訊

離譜！泰教師清黃蜂巢「叫11歲生拿火燒」 爆炸致全身燒傷…校方拒負責

香港01／ 撰文／李納德
蜂巢示意圖。圖／pixabay
蜂巢示意圖。圖／pixabay

泰國發生恐怖校園意外，當地有教師發現校園內有黃蜂巢後，竟問有沒有學生自願去「移除」，方式是在木棍包布條，淋上松節油直接「火燒蜂巢」。2名學生前去燒巢時突然發生爆炸，其中一名11歲男生傷情嚴重，全身50％燒傷包上紗布。其父親事後發文大爆校方拒絕負責，只提供了意外保險的4,000泰銖（下同，約新台幣3900元），根本不足以應付醫療費，兒子住院逾2星期，校長及高層不聞不問，引起網民怒火。

泰媒報導，事發於大城（Ayutthaya），11歲男學生協助老師焚燒校園內黃蜂巢，結果意外全身大面積燒傷。男童的父親在社交平台公開事件，指發文時兒子已住院超過2星期，但校方態度消極拒絕負責。

男童父親透露，事發於11月11日，學校發現黃蜂巢後，有教師問有沒有學生自願協助移除蜂巢，確保同學們的安全，當時兒子和另一名同學答應幫忙。教師所說的「移除」竟是叫學生去「火燒蜂巢」，他在木棍上包上布條，淋上松節油後點燃，叫學生去燒。

學生燒蜂巢途中突然發生爆炸，2名學生和教師同樣受傷，兒子更是重傷，他由頭到腳都被嚴重燒傷。父親趕到見到兒子全身都包上紗布，醫院估計他燒傷面積超過50%，要留在醫院隔離治療，家屬無法進去探病。另一位幫忙的同學也受傷，但較輕微。

父親不忿指，事後校方只提供意外保險的4,000泰銖賠償，涉事教師的家屬向他提供一筆金額不多的慰問金，根本不足以應付醫療費，校長和管理層至今「失蹤」未有表態。他認為滅蟲工作應交由專業滅蟲人員，不應讓學生處理，已就事件報案，要求學校對兒子受傷負全責。泰媒未有公開涉事學校的名稱，但事件引起網民關注，希望教育局介入。

恐怖！泰國水牛突襲擊7歲小主人　祖父稱平日關係好　疑1原因出事

泰國返港航機疑有10名「機艙老鼠」！港女怒斥保財物　警登機調查

文章授權轉載自《香港01》

泰國 校園 爆炸

