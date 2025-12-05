全國「缺男」太嚴重 拉脫維亞女性靠「出租老公」做家事

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
由於男女比例失衡，拉脫維亞的女性只好靠租男性做家務。示意圖／ingimage
位於波羅的海的國家拉脫維亞（Latvia）因為男女比例失衡，女多於男太多讓當地面臨嚴重缺工。當地女性為了處理家中雜務，不得不在網路上面租「計時老公」，好解決家中男性不足無法修水管、搬電視等工作。

據《紐約郵報》（New York Post）報導指出，歐洲統計局（Eurostat）一份最新報告顯示，拉脫維亞的女性人口比男性多出15.5%，該比例是歐盟平均的三倍。這當中又以65歲以上的「男性荒」最為嚴重，年長女性人數是年長男性的兩倍。對當地單身女性來說，不只是找不到約會對象，就連要找人幫忙做些家務可能都有困難。

一名單身女子達尼亞（Dania）受訪時就表示，自己的同事有98%都是女性。雖然她已經習慣，「但總還是希望職場上可以多點男性調情聊天」，達尼亞的朋友贊妮（Zane）也附和，說自己的朋友全都跑到國外去找男友了。

為了填補全國的「男性空缺」，單身女性越來越依賴一項新興行業，也就是「租借老公」。女性只需要花點錢，就能請到各種男性，不論是修水電、做木工，或是油漆、修理家電等雜務，都有人幫忙做。

有趣的是，「租借老公」其實並不是拉脫維亞獨有的商業模式。2022年，英國一名三寶媽蘿拉（Laura Young）就將丈夫「出租」給其他女性做雜工而爆紅。當時蘿拉的先生一天可以賺到約280美元（約新台幣8,700元），預約滿檔到要推掉原本的工作。

位於波羅的海的拉脫維亞因為男女比例失衡，女多於男太多讓當地面臨嚴重缺工。當地女性為了處理家中雜務，不得不在網路上面租「計時老公」，好解決家中男性不足無法修水管、搬電視等工作。

