快訊

執行副總統交管 24歲警遭廂型車衝撞「全身骨折命危」總統府發聲

執行副總統交管24歲員警遭撞命危 家屬怒：休假還被叫上班

500趴2025／史上最豪華陣容首日2.2萬人次湧入 六日接力開趴別錯過

88歲還得工作糊口！美國翁靠網友募得近4千萬台幣順利退休

聯合新聞網／ 綜合報導
老翁雖已高齡88歲，卻還需要在超市工作。示意圖，非當事人。圖／ingimage
老翁雖已高齡88歲，卻還需要在超市工作。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國密西根州（Michigan）一名88歲老翁，因生活困頓讓他即使高齡仍得到超市打工。為了賺取足夠收入生存，他每週工時長達40小時。幸好他遇上網紅拍影片上傳社群媒體，在短時間內為他募集127.5萬美元（約3988萬台幣），讓老翁終於能順利退休

據《紐約郵報》（New York Post）報導，88歲的班巴斯（Ed Bambas）是名退伍美軍，在他退伍之後，他又到通用汽車（General Motors）工作。本來他在1999年順利退休，但公司卻在2012年宣布破產，導致他瞬間失去了退休金，也就沒有收入來源。

他接受澳洲網紅維登霍費爾（Samuel Weidenhofer）訪問時表示，屋漏偏逢連夜雨，他在退休金被沒收時，結褵超過50年的妻子也生了重病。為了支付妻子龐大的醫療費用，班巴斯只好變賣房產和其他財物。妻子在7年前過世，班巴斯也因為負擔不起生活開銷，得到當地的超市當收銀員。

雖然面臨許多挑戰，班巴斯仍充滿感恩。他在受訪時表示，感謝上帝給了他強壯的身體，讓他能每天站8.5小時工作。拍攝影片的維登霍費爾先是給了他400美元（約新台幣12,000元），又將這段訪問拍成影片上傳到社群媒體，於是吸引不少善心人士為班巴斯慷慨解囊。

維登霍費爾為他設立了GoFundMe募資網頁，截至12月3日為止，募款金額已衝破127.5萬美元，讓班巴斯不用再擔心退休後的生活。維登霍費爾承諾，將為班巴斯開設銀行帳戶或信託基金，確保善款交到班巴斯手中。

得知此事的班巴斯也感動地表示，雖然自己從來沒用過智慧型手機，不知道網路上發生了什麼事，但他非常感謝眾人的捐款，也感到十分感動。

退休

延伸閱讀

影／俄羅斯健身網紅增重再減肥衝流量 狂嗑萬卡垃圾食物猝死

浣熊闖店家「喝酒開趴」 體力不支醉倒廁所被送收容所「醒酒」

科威特公務員「曠職十年」照領薪水 遭罰繳回3177萬台幣

過了「這年紀」復原能力變差 研究：臨界點前提早干預可延緩

相關新聞

全國「缺男」太嚴重 拉脫維亞女性靠「出租老公」做家事

位於波羅的海的拉脫維亞因為男女比例失衡，女多於男太多讓當地面臨嚴重缺工。當地女性為了處理家中雜務，不得不在網路上面租「計時老公」，好解決家中男性不足無法修水管、搬電視等工作。

88歲還得工作糊口！美國翁靠網友募得近4千萬台幣順利退休

美國密西根州（Michigan）一名88歲老翁，因生活困頓讓他即使高齡仍得到超市打工。為了賺取足夠收入生存，他每週工時長達40小時。幸好他遇上網紅拍影片上傳社群媒體，在短時間內為他募集127.5萬美元（約3988萬台幣），讓老翁終於能順利退休。

影／播報突遭海鷗狠撞！女記者受傷流血 網驚：看了都痛

紐西蘭一名電視台女記者在室外播報時，竟遭海鷗「高速衝撞臉部」，當場嚇傻，左眉上方立刻見紅流血，錄影畫面全被攝影機完整拍下。這段驚險花絮曝光後，短時間內就在社群累積超過30萬次觀看。

主打「韓劇式約會」！聖保羅韓國男友網站爆爭議

巴西聖保羅出現一個名為Kdramadate的網站，號稱能提供「如韓劇般的浪漫」，販售韓國男性陪伴與約會服務，從公園散步到...

泰國婦準備火化…敲棺木「復活」嚇壞眾人 家屬：以為她走得安詳

根據日媒FNN報導，泰國近日發生一起死而復生的離奇事件。一名被家屬誤以為已過世、準備送往火化的65歲女子，在棺木中突然傳出微弱聲響，讓現場僧侶和家屬驚愕不已。女子隨後被證實仍然存活，立刻送醫診治。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。