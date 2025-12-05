88歲還得工作糊口！美國翁靠網友募得近4千萬台幣順利退休

美國密西根州（Michigan）一名88歲老翁，因生活困頓讓他即使高齡仍得到超市打工。為了賺取足夠收入生存，他每週工時長達40小時。幸好他遇上網紅拍影片上傳社群媒體，在短時間內為他募集127.5萬美元（約3988萬台幣），讓老翁終於能順利退休。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，88歲的班巴斯（Ed Bambas）是名退伍美軍，在他退伍之後，他又到通用汽車（General Motors）工作。本來他在1999年順利退休，但公司卻在2012年宣布破產，導致他瞬間失去了退休金，也就沒有收入來源。

他接受澳洲網紅維登霍費爾（Samuel Weidenhofer）訪問時表示，屋漏偏逢連夜雨，他在退休金被沒收時，結褵超過50年的妻子也生了重病。為了支付妻子龐大的醫療費用，班巴斯只好變賣房產和其他財物。妻子在7年前過世，班巴斯也因為負擔不起生活開銷，得到當地的超市當收銀員。

雖然面臨許多挑戰，班巴斯仍充滿感恩。他在受訪時表示，感謝上帝給了他強壯的身體，讓他能每天站8.5小時工作。拍攝影片的維登霍費爾先是給了他400美元（約新台幣12,000元），又將這段訪問拍成影片上傳到社群媒體，於是吸引不少善心人士為班巴斯慷慨解囊。

維登霍費爾為他設立了GoFundMe募資網頁，截至12月3日為止，募款金額已衝破127.5萬美元，讓班巴斯不用再擔心退休後的生活。維登霍費爾承諾，將為班巴斯開設銀行帳戶或信託基金，確保善款交到班巴斯手中。

得知此事的班巴斯也感動地表示，雖然自己從來沒用過智慧型手機，不知道網路上發生了什麼事，但他非常感謝眾人的捐款，也感到十分感動。