影／播報突遭海鷗狠撞！女記者受傷流血 網驚：看了都痛
紐西蘭一名電視台女記者在室外播報時，竟遭海鷗「高速衝撞臉部」，當場嚇傻，左眉上方立刻見紅流血，錄影畫面全被攝影機完整拍下。這段驚險花絮曝光後，短時間內就在社群累積超過30萬次觀看。
根據外媒報導，記者傑西卡（Jessica Tyson）當時正在錄製《Te Ao with Moana》節目的外景片段，原本對著鏡頭專心播報，沒想到一隻海鷗突然從側面俯衝，直接撞上她的臉。強烈的衝擊讓她忍不住伸手捂住眼睛，告訴一旁工作人員眼睛不適，攝影師這才發現她眉毛上方被劃出一道傷口，眼角附近也滲出血絲，只能先中止拍攝處理傷勢。
事後，傑西卡在Instagram上分享了當天的影片與傷口特寫，畫面中可以看到她眉角周圍仍有明顯瘀痕。她用自嘲方式寫下，或許這隻海鷗得去檢查一下視力，引來大批粉絲留言關心，直喊畫面看起來相當驚險，也慶幸最後沒有傷到眼球。
傑西卡本身曾參加選美、是前紐西蘭世界小姐代表，外型亮眼，這回卻因公受傷登上新聞。她也在留言中回應大家，表示目前已無大礙。
FB留言