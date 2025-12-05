快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

聽新聞
0:00 / 0:00

影／播報突遭海鷗狠撞！女記者受傷流血 網驚：看了都痛

聯合新聞網／ 綜合報導
海鷗突擊記者的瞬間被鏡頭拍下，女記者事後也在社群曝光傷勢。示意圖／ingimage
海鷗突擊記者的瞬間被鏡頭拍下，女記者事後也在社群曝光傷勢。示意圖／ingimage

紐西蘭一名電視台女記者在室外播報時，竟遭海鷗「高速衝撞臉部」，當場嚇傻，左眉上方立刻見紅流血，錄影畫面全被攝影機完整拍下。這段驚險花絮曝光後，短時間內就在社群累積超過30萬次觀看。

根據外媒報導，記者傑西卡（Jessica Tyson）當時正在錄製《Te Ao with Moana》節目的外景片段，原本對著鏡頭專心播報，沒想到一隻海鷗突然從側面俯衝，直接撞上她的臉。強烈的衝擊讓她忍不住伸手捂住眼睛，告訴一旁工作人員眼睛不適，攝影師這才發現她眉毛上方被劃出一道傷口，眼角附近也滲出血絲，只能先中止拍攝處理傷勢。

事後，傑西卡在Instagram上分享了當天的影片與傷口特寫，畫面中可以看到她眉角周圍仍有明顯瘀痕。她用自嘲方式寫下，或許這隻海鷗得去檢查一下視力，引來大批粉絲留言關心，直喊畫面看起來相當驚險，也慶幸最後沒有傷到眼球。

傑西卡本身曾參加選美、是前紐西蘭世界小姐代表，外型亮眼，這回卻因公受傷登上新聞。她也在留言中回應大家，表示目前已無大礙。

紐西蘭 海鷗 人臉 眼睛 眉毛 電視

延伸閱讀

澎湖海事訪紐西蘭交流 異國校園升中華民國國旗

陳柏霖閃兵壞人生大事！紐西蘭婚禮「無限延期」大咖賓客名單曝

路透：紐西蘭海軍最大船艦罕見通過台海 遭解放軍監控並模擬攻擊

海鷗造成菲律賓188死、鳳凰又將侵襲 馬可仕宣布國家災難狀態

相關新聞

影／播報突遭海鷗狠撞！女記者受傷流血 網驚：看了都痛

紐西蘭一名電視台女記者在室外播報時，竟遭海鷗「高速衝撞臉部」，當場嚇傻，左眉上方立刻見紅流血，錄影畫面全被攝影機完整拍下。這段驚險花絮曝光後，短時間內就在社群累積超過30萬次觀看。

主打「韓劇式約會」！聖保羅韓國男友網站爆爭議

巴西聖保羅出現一個名為Kdramadate的網站，號稱能提供「如韓劇般的浪漫」，販售韓國男性陪伴與約會服務，從公園散步到...

泰國婦準備火化…敲棺木「復活」嚇壞眾人 家屬：以為她走得安詳

根據日媒FNN報導，泰國近日發生一起死而復生的離奇事件。一名被家屬誤以為已過世、準備送往火化的65歲女子，在棺木中突然傳出微弱聲響，讓現場僧侶和家屬驚愕不已。女子隨後被證實仍然存活，立刻送醫診治。

科威特公務員「曠職十年」照領薪水 遭罰繳回3177萬台幣

科威特一名公務員過去十年來持續曠職，卻依然每個月照領國家薪水。近期他的行徑曝光，被法院判處五年有期徒刑，不僅如此，他還要繳交31萬2千元科威特第納爾（約新台幣3177萬元）的罰款，為自己的行為付上代價。

影／俄羅斯健身網紅增重再減肥衝流量 狂嗑萬卡垃圾食物猝死

俄羅斯一名健身網紅忘了挑戰快速減重，決定先挑戰在短時間內增重25公斤。為了達到這個目標，他在短時間內大量攝取垃圾食物，想不到就因為這樣在睡夢中心臟衰竭猝死，30歲就離開人世。

皮肉錢還是香？成人網紅遭禁耶誕節回家 外婆一聽月收310萬秒變臉

俗話說職業不分高低貴賤，但仍有一些行業會被大眾用異樣眼光看待。一名來自英國的OnlyFans網紅安柏（Amber O’Donnell），上月分享她和家人的簡訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。