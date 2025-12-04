主打「韓劇式約會」！聖保羅韓國男友網站爆爭議

巴西聖保羅出現一個名為Kdramadate的網站，號稱能提供「如韓劇般的浪漫」，販售韓國男性陪伴與約會服務，從公園散步到「親密套餐」，各種體驗一應俱全。然而，韓國駐聖保羅總領事館與韓人協會警告，這不只是娛樂，而是涉及性剝削與文化商品化的爭議。

根據巴西新聞網站G1報導，Kdramadate網站創辦人是23歲的日本青年森川莉人（Rikito Morikawa），他曾自稱「租借男友」，並試圖招募韓裔青年參與此計畫。舉報者提供的截圖顯示，「親密約會」收費1小時約巴西幣70元（約新台幣413元）。韓國駐聖保羅總領事館在10月兩度發布警告，指出此案涉及性剝削，而非單純的文化娛樂或詐騙。這不僅挑戰法律底線，更觸及文化尊嚴。

巴西政府已於9月取消森川莉人的居留許可，該約會網站正在接受韓國駐聖保羅總領事館和巴西韓國人協會的調查。

巴西女性對韓國男友的幻想，與韓劇和韓國流行音樂（K-pop）的全球流行密切相關。韓劇男主角常被塑造成浪漫、體貼、尊重女性的完美伴侶，韓流偶像的外貌與時尚更提供不同於巴西傳統的審美。這些元素在TikTok、Instagram等社群平台上被不斷強化，最終催生了商業化的「韓劇式約會」服務。當浪漫被包裝成商品，幻想與現實的界線開始模糊。

韓國文化專家馬祖兒（Daniela Mazur）指出，這種現象涉及「東方主義」與「種族化幻想」，將韓國男性塑造成特定的浪漫符號，並以此牟利。

巴西韓國人協會警告，這不僅加深刻板印象，也可能導致對韓裔社群的剝削與文化誤解。部分網友評論提醒，跨國婚姻與跨文化戀愛在現實中往往充滿挑戰，與韓劇的美好敘事存在落差。這是一場文化消費的狂歡，但也可能是社會偏見的陷阱。

這一事件也與網路串流平台Netflix宣布將在巴西推出的真人秀「我的韓國男友」形成呼應。該節目將跟隨5位巴西女性在首爾的戀愛經歷，結合「真實與浪漫」的敘事。製作方強調選角的挑戰，並希望呈現跨文化交流的真實面貌。部分粉絲期待在真人秀看到「童話般的愛情故事」，但也有評論擔心，節目會浪漫化甚至物化韓國男性，延續韓劇中「完美王子」的刻板印象。

從電視到網路，「韓劇浪漫」正在被商品化，並引發更廣泛的社會討論。

聖保羅的「韓劇式約會」網站事件，揭示了韓流文化在巴西的影響力與矛盾：它既是浪漫幻想的出口，也是潛在剝削的入口。這不僅是一場文化現象，更是一面鏡子，映照出全球化時代下愛情、幻想與現實的交錯。馬祖兒提醒，當韓劇浪漫被轉化為商品，社會必須警惕其中的性別、種族與倫理問題。