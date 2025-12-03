科威特公務員「曠職十年」照領薪水 遭罰繳回3177萬台幣

科威特一名公務員過去十年來持續曠職，卻依然每個月照領國家薪水。近期他的行徑曝光，被法院判處五年有期徒刑，不僅如此，他還要繳交31萬2千元科威特第納爾（約新台幣3177萬元）的罰款，為自己的行為付上代價。

據ODDITYCENTRAL報導，法庭文件指出，這名不具名的公務員隸屬於「市民服務部門」。在過去十年間，他不只從未到場工作，也未履行過任何職責，但薪水還是每個月準時匯入帳戶。當局發現異常以後，立刻展開刑事調查，指控男子濫用公共資金。

不過更誇張的是，這起案件報上法院以後，竟然兩次獲得無罪開釋的判決。男子本來以為自己可以全身而退，幸好最高法院後來推翻先前的裁決，認為男子犯罪證據確鑿，判處他五年有期徒刑。

不僅如此，法院也要求他繳回十年內領取的所有薪水，金額為10萬4千科威特第納爾（約新台幣1059萬元）。除了繳回薪水之外，男子還要繳交罰款，總金額高達31萬2千元科威特第納爾。阿拉伯媒體《Al Qabas》報導，這項裁決展現了科威特打擊貪腐的決心，是近幾年來針對薪資詐欺和貪汙最嚴重的判決。

其實男子並不是第一個「薪水小偷」，之前在義大利就有一名教師連續請病假長達16年照領薪水，另一名法國女子則是沒做事照領20年薪水，讓人跌破眼鏡。