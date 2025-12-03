影／俄羅斯健身網紅增重再減肥衝流量 狂嗑萬卡垃圾食物猝死

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
努揚金狂嗑垃圾食物增重，結果在睡夢中猝死。示意圖，非當事人。圖／ingimage
俄羅斯一名健身網紅忘了挑戰快速減重，決定先挑戰在短時間內增重25公斤。為了達到這個目標，他在短時間內大量攝取垃圾食物，想不到就因為這樣在睡夢中心臟衰竭猝死，30歲就離開人世。

ODDITYCENTRAL報導，30歲的努揚金（Dmitry Nuyanzin）是一名健身網紅，他為了吸引並激勵粉絲，決定挑戰短時間增重再瘦身。努揚金計畫增重25公斤，為了快速達成目標，他制定一項極端的飲食計畫，在好幾周的時間內，每天都攝取高達一萬大卡的垃圾食物。

他的菜單為身體帶來極大的負擔，他早餐吃蛋糕或其他糕點，午餐是將近兩磅（約一公斤）淋滿美乃滋的俄式水餃。晚餐他通常會吃漢堡或披薩，中間還要吃洋芋片或其他高熱量零食當點心。

在挑戰進行一個月之後，努揚金成功增重了13公斤，變胖到105公斤。11月18日他在Instagram上發布最後一則貼文，宣布自己達成「新里程碑」，影片中他還若無其事地吃著一包洋芋片，雖然他曾表示身體有些不舒服，卻沒有人料到他會就此喪命。在他過世前一天，努揚金取消了幾堂教練課，還告訴朋友他身體不舒服，打算去看醫生。遺憾的是，努揚金來不及去到醫院，幾小時候就在睡夢中因心臟衰竭與世長辭。

專家表示，努揚金即使變重後，身體數據還是比多數過重的人好得多，但是他過去幾周以極端且暴飲暴食的方式增重，對他的心臟和其他器官都造成很大的負擔。

營養師蒂亞吉（Preety Tyagi）受訪時表示，吃下一萬大卡的危險不在於熱量，而是過度攝取鹽分和脂肪，這類飲食習慣可能造成急性鈉中毒、血壓升高、心律失常等，也可能造成急性胰腺炎。SPARSH醫院營養師克里希納（Vani Krishna）表示，這樣的飲食方式會讓血糖快速升高，膽固醇和血壓也一併飆升，所以心臟被迫要更努力地「工作」。暴飲暴食可能會引發心悸、胃部不適、脫水等，民眾在進食時不可不留心。

健身 網紅 俄羅斯

