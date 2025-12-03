皮肉錢還是香？成人網紅遭禁耶誕節回家 外婆一聽月收310萬秒變臉

俗話說職業不分高低貴賤，但仍有一些行業會被大眾用異樣眼光看待。一名來自英國的OnlyFans網紅安柏（Amber O’Donnell），上月分享她和家人的簡訊，因為她從事成人網站工作，慘遭奶奶下令禁止耶誕節回家團聚，不過當奶奶得知安柏的月薪後，馬上重新邀請孫女回家過節。

安柏11月底在X上曬出自己和奶奶的簡訊對話內容，只見奶奶得知安柏的新工作是成人網站OnlyFans的模特兒之後，馬上把相關訊息丟上Google尋找答案。不到幾分鐘後，奶奶對安柏下禁令不准耶誕節回家團圓，除非離開OnlyFans，並表示「妳爺爺和我非常難過」。

慘遭奶奶下禁令不准回家後，安柏哭笑不得地表示「太好了」，並詢問眾鄉民今年聖誕節可以和誰一起過，「我剛被家人斷絕關係」。

不過，根據安柏本月1日的推文，奶奶得知安柏每月收入高達10萬美元（約新台幣310萬元）後，態度馬上180度大轉變。除了馬上改稱安柏甜心之外，更提到爺爺說若願意買一輛全新的Volvo汽車給他，仍然歡迎回家一起過耶誕節。

2篇貼文曝光後，有同行的成人網紅替安柏打氣，她表示當初被媽媽發現工作內容之後，媽媽為此生氣了整整一個月，「但最後還是理解我為什麼必須這麼做」；不過也有人懷疑整起事件的真實性，認為安柏可能只是為了衝高網路聲量。