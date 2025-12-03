聽新聞
日本京都伴手禮店「8字標語」飄超濃台味 台灣旅客一看秒掏錢
近期在日本京都清水寺周邊，一句突兀的台語標語意外引起網友關注。一名旅客在和菓子伴手禮店看到立牌寫著：「夭壽好吃，不買可惜」，濃濃台味語感讓他瞬間錯亂，宛如走進台灣老街。該則貼文迅速引發大量關注，不少人笑說：「日本人終於找到吸引台灣觀光客的密碼」，也有人形容這種溝通方式比任何觀光推廣都來得直接有效。
一名旅客在社群平台「Threads」分享去京都旅遊的趣事，他指出，某次發現清水寺附近一間和菓子伴手禮店，立牌上竟寫著八個中文字：「夭壽好吃，不買可惜」，讓他忍不住駐足拍照，還打趣詢問：「是誰教店家的啦？」
貼文曝光後，台灣味標語讓許多網友感到親近，紛紛笑稱，「八成是台灣工讀生寫的，不然就是台灣遊客教的」、「如果寫成日文反而沒感覺」、「哪個台灣人教的，完全擊中要害啊！」、「台語無所不在」、「看到標語以為在台灣」、「夜市風出現在日本，突然高級了起來」、「以為在九份還是其他老街」。
此外，不少網友分享自己也曾在日本其他城市看到類似語句，例如「俗擱讚」、「夭壽甜」、「夭壽吼呷，卡緊來」、「好吃到停不下來」等中文、台語混搭的促銷語，甚至在唐吉訶德與人氣景點的廣播中聽見中文介紹。還有旅客回憶，「有次聽到店員用中文講『試吃免錢』，我直接買了一堆」。
也有網友認為，日本商家擅於吸收外來文化，或許正是日本旅遊業能長期維持競爭力的原因之一，這種「接地氣式文案」完全打中購物心理，「既然都寫成這樣，不買好像對不起店家」、「本來還會猶豫的，看到板子應該就掏錢了」、「不各買一盒說不過去」。
