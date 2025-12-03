快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

差30分鐘就到上海！奧客想換座位不成失控大鬧 逼飛機返航日本

聯合新聞網／ 綜合報導
男乘客因座位問題失控鬧機艙，導致班機返航成田，讓上百名旅客行程延誤。示意圖／ingimage
男乘客因座位問題失控鬧機艙，導致班機返航成田，讓上百名旅客行程延誤。示意圖／ingimage

日本成田機場近日傳出一起誇張的客艙糾紛。大陸春秋航空一架飛往上海的航班起飛後不久，一名男子因堅持要和女友坐在一起但卻換不到座位，情緒突然失控，與空服員多次爭執不休。機組人員無法穩定狀況，最終只能宣布折返，讓全機上百名乘客的行程被迫延誤。

綜合陸媒報導，這班編號IJ005的航班原訂從成田飛往浦東，男子登機後提出調換座位的要求，被原座位旅客拒絕後便開始激動大吵。過程中空服員嘗試協調，但男子拒絕配合，客艙秩序一度混亂。隨著局勢惡化，機長判斷已影響飛行安全，只能通知地面單位並決定返航。

飛機在空中繞行近兩小時後改變航向，於晚間10點40分重新降回成田機場，警方隨即登機將男子帶離。多名受困旅客拍下當時狀況，無奈表示距離抵達上海僅剩半小時航程，卻因一人情緒失控被迫折返，「真的非常無言」。

返航後的處理也引發另一波不滿，受日本夜間飛航限制影響，班機無法當晚重新起飛，所有乘客只能下機等待隔天上午10點的替代航班。一些旅客抱怨，航空公司並未提供住宿安排，只能在航廈椅子上簡單過夜。

春秋航空隔日發布聲明表示，因旅客在機艙內出現妨礙飛行安全的行為，機組無法確保秩序，只能返航處理。航空公司已提供相關補償，替代航班亦於2日上午順利起飛。

中國 日本 航班 機場 飛機 航空公司 奧客 座位區

延伸閱讀

陳其邁：高雄機場部分圍牆將拆 可直接看飛機降落

大槻真希上海演出突遭斷電帶離！本人首度發聲

濱崎步上海對1.4萬空位開唱 蔣萬安招手：台北會給驚喜

空服員術語大公開！2暗號「對你有好感」 被叫VIP不一定好

相關新聞

陸客在南韓星巴克「大嗑炸雞、燒酒」 韓網氣炸：受過教育？

隨著中日關係緊張，中國大陸官方勸阻民眾赴日旅遊，不少大陸遊客改赴南韓度假。不過，近日南韓社群媒體上一張照片卻引起許多網友關注，有民眾目擊在京畿道楊平一間星巴克裡，一群陸客邊吃炸雞、邊喝燒酒，大肆喧嘩且不顧店內規定，造成顧客和店家營業困擾，脫序行為引發韓網不滿。

差30分鐘就到上海！奧客想換座位不成失控大鬧 逼飛機返航日本

日本成田機場近日傳出一起誇張的客艙糾紛。春秋航空一架飛往上海的航班起飛後不久，一名男子因堅持要和女友坐在一起、卻換不到座位，情緒突然失控，與空服員多次爭執不休。機組人員無法穩定狀況，最終只能宣布折返，讓全機上百名乘客的行程被迫延誤。

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

口腔保健普遍被認為是日常健康的基礎，但在看似簡單的流程中，仍存在大量誤解。近期「Reddit」上出現討論，有網友透露自己與伴侶長期爭論「漱口水到底應該在刷牙前還是刷牙後使用」，引起鄉民熱議。對部分人而言，漱口水可即時帶來清新口氣，但牙醫提醒，如果使用時間錯誤，可能會削弱牙膏中的保護成分...

影／曾夢想當馴獅師…巴西少年闖獅舍遭撕咬身亡 現場遊客一片驚叫

當局表示，1名巴西青少年翻越動植物園6公尺高的圍牆和安全柵欄，從樹上滑下進入獅子籠舍後，當場在眾多遊客面前被母獅咬死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。