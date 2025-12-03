差30分鐘就到上海！奧客想換座位不成失控大鬧 逼飛機返航日本

日本成田機場近日傳出一起誇張的客艙糾紛。大陸春秋航空一架飛往上海的航班起飛後不久，一名男子因堅持要和女友坐在一起但卻換不到座位，情緒突然失控，與空服員多次爭執不休。機組人員無法穩定狀況，最終只能宣布折返，讓全機上百名乘客的行程被迫延誤。

綜合陸媒報導，這班編號IJ005的航班原訂從成田飛往浦東，男子登機後提出調換座位的要求，被原座位旅客拒絕後便開始激動大吵。過程中空服員嘗試協調，但男子拒絕配合，客艙秩序一度混亂。隨著局勢惡化，機長判斷已影響飛行安全，只能通知地面單位並決定返航。

飛機在空中繞行近兩小時後改變航向，於晚間10點40分重新降回成田機場，警方隨即登機將男子帶離。多名受困旅客拍下當時狀況，無奈表示距離抵達上海僅剩半小時航程，卻因一人情緒失控被迫折返，「真的非常無言」。

返航後的處理也引發另一波不滿，受日本夜間飛航限制影響，班機無法當晚重新起飛，所有乘客只能下機等待隔天上午10點的替代航班。一些旅客抱怨，航空公司並未提供住宿安排，只能在航廈椅子上簡單過夜。

春秋航空隔日發布聲明表示，因旅客在機艙內出現妨礙飛行安全的行為，機組無法確保秩序，只能返航處理。航空公司已提供相關補償，替代航班亦於2日上午順利起飛。