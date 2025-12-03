快訊

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

聯合新聞網／ 綜合報導
口腔保健普遍被認為是日常健康的基礎，但在看似簡單的流程中，仍存在大量誤解。 情境示意圖／Ingimage
口腔保健普遍被認為是日常健康的基礎，但在看似簡單的流程中，仍存在大量誤解。 情境示意圖／Ingimage

口腔保健普遍被認為是日常健康的基礎，但在看似簡單的流程中，仍存在大量誤解。近期「Reddit」上出現討論，有網友透露自己與伴侶長期爭論「漱口水到底應該在刷牙前還是刷牙後使用」，引起鄉民熱議。

根據外媒「鏡報」（The Mirror）報導，對部分人而言，漱口水可即時帶來清新口氣，但如果使用時間錯誤，可能會削弱牙膏中的保護成分，使原本的努力打折扣。這也暴露出一個長期被忽視的盲點：多數人以為工具用對就能獲得口腔保護，但科學強調的其實是順序與時機，而不是「越多越好」。

口腔外科專家安東尼奧（Antonio Gagliardi Lugo）指出，牙膏中的氟化物需要充足時間附著在牙齒表面，才能產生強化琺瑯質、降低蛀牙機率的效果。然而，許多人刷牙後立刻用水或漱口水沖掉，等於在成分發揮前就「洗掉」保護層，這種錯誤方式使口腔保健看似完整，其實效益大幅降低，讓人長期面臨牙周病與蛀牙風險上升，卻毫不自知。

牙科醫師桑德拉（Sandra García Martin）也補充，漱口水的定位是「輔助工具」，它能深入牙縫死角，提供抗菌、抗發炎、強化琺瑯質的效果，但前提是建立在完善的刷牙基礎上。因此，正確流程應該是「先刷牙、吐掉牙膏、多留一段時間不漱口」，讓牙膏中的有效成分能在口腔停留約20至30分鐘，以建構更穩定的保護層，最後才使用漱口水。

桑德拉強調，漱口水並不能替代刷牙，因為漱口水屬於化學性清潔，無法取代牙刷的物理性清除作用。換言之，即使使用高級漱口水，若刷牙不到位或立即沖掉牙膏成分，對牙周健康的改善仍相當有限。

此外，如果使用高濃度或處方級牙膏，更需要避免立刻漱口，否則將錯過原本能有效抑制齲齒的機會。安東尼奧指出，許多人過度追求「清爽感」，反而破壞了牙膏的科學設計，就長期效果而言，「不立即漱口」反而對口腔健康更有利，對減少敏感性、強化琺瑯質都有正面影響。

安東尼奧進一步說明，漱口水最適合的時機並非刷牙完立即使用，而是在一天中的其他時段，例如午餐後、工作或學習期間。這樣做不僅能降低異味，也能抑制細菌增長，對長期維持口腔生態平衡更為有效。若希望睡前使用漱口水，則建議挑選含氟成分，並確保與刷牙時間錯開，以避免沖淡牙膏的保護效果。

報導指出，大眾對口腔保健多持直覺式理解，但口腔健康的防護是一種長期化學與生物作用，而非短期刺激或清潔感。當人們未理解產品設計原理時，很容易在無意中破壞其功效，例如「刷完牙立刻漱口」或「先用漱口水再刷牙」等習慣，都是常見的錯誤使用方式。因此，桑德拉呼籲，若想有效降低口腔風險，日常習慣需要「做對」而不是「做多」，也需按照專業建議調整流程。

牙周病 蛀牙 牙醫 科學 醫師 牙齒

