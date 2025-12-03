陸客在南韓星巴克「大嗑炸雞、燒酒」 韓網氣炸：受過教育？

隨著中日關係緊張，中國大陸官方勸阻民眾赴日旅遊，不少大陸遊客改赴南韓度假。不過，近日南韓社群媒體上一張照片卻引起許多網友關注，有民眾目擊在京畿道楊平一間星巴克裡，一群陸客邊吃炸雞、邊喝燒酒，大肆喧嘩且不顧店內規定，造成顧客和店家營業困擾，脫序行為引發韓網不滿。

綜合韓媒報導，近日南韓社群媒體出現一張引發熱議的照片，只見六、七名陸客坐在京畿道楊平郡的「星巴克THE楊平DTR」店內，點了幾杯飲料後，開始享用外帶炸雞與燒酒，一行人無視店內禁止食用外食的規定，引起現場顧客和店家錯愕，原PO更表示：「他們臉都紅了，又笑又吵，現場非常喧鬧」。

該起事件曝光後在社群平台被大量轉傳，點燃南韓民眾對陸客的不滿情緒，將「星巴克吃炸雞配燒酒」視為不文明行為的象徵。許多網友紛紛留言表示，「完全不尊重規矩」、「我沒想過會有人在星巴克喝燒酒、吃炸雞，那真的算受過教育、有文化的人嗎？」、「簡直沒有常識，他們在中國的星巴克也是這樣嗎？」、「拜託不要來南韓了」。也有不少人憂心，一旦旅遊旺季來臨，「這類行為會不會成為日常？」

南韓星巴克自今（2025）年10月起，在全國門市張貼公告，限制攜帶外食與飲品入店，但偶爾仍會出現違反規定的案例。對此，星巴克回應，當班員工在發現後立即要求對方停止飲食，而旅客也配合清理相關餐點，多數顧客理解禁止外食的政策，未來將針對突發狀況制訂更完善的處理指引，以避免類似爭議再度發生。

스타벅스코리아, 외부음식 전면 금지…"매장서 떡볶이 먹기도"https://t.co/TnuCufFbx4 pic.twitter.com/FvvWMKfLzy — 연합뉴스 (@yonhaptweet) 2025年10月15日

報導指出，南韓過去已有發生多起陸客被拍到在知名景點的「脫序行為」，包括在景福宮、濟州市區甚至漢拿山國立公園附近隨地大小便的目擊證詞，陸客相關負面紀錄累積，使民眾採取更敏感與猜疑的立場，憂心陸客激增會引發更多公共秩序爭議，導致南韓觀光品質下降。

