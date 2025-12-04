泰國婦準備火化…敲棺木「復活」嚇壞眾人 家屬：以為她走得安詳

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一名65歲女子死而復生，嚇壞眾人。 示意圖／Ingimage
泰國一名65歲女子死而復生，嚇壞眾人。 示意圖／Ingimage

根據日媒「FNN」報導，泰國近日發生一起死而復生的離奇事件。一名被家屬誤以為已過世、準備送往火化的65歲女子，在棺木中突然傳出微弱聲響，讓現場僧侶和家屬驚愕不已。女子隨後被證實仍然存活，立刻送醫診治。

事發於11月23日，地點是泰國中部的Wat Rat Prakhong Tham寺廟。當時一具白色棺木被送至寺內，按照家屬說法，女子因長期臥床，兩天前病況惡化，「看起來像停止呼吸」，家人因此判斷已經過世。女子的哥哥也表示，妹妹已臥床兩年，家屬以為她「走得安詳」，於是依傳統程序將其放入棺中，準備送往寺院火化。

但寺院僧侶發現家屬並未持有死亡診斷書，依規定無法進行火化。就在寺方向家屬解釋申請流程時，棺木內突然傳出「一些輕微敲擊聲」。僧侶表示：「我們聽見了一些動靜，打開棺木後，她的手和頭都微微動了一下，大家都嚇壞了。」

僧侶與家屬立刻將女子從棺木中抬出，她當時意識微弱但仍能呼吸。寺院人員立即連絡醫療單位，將女子送往附近醫院接受進一步檢查。當地醫護指出，這名女子當時可能是因血糖過低導致身體極度虛弱，而看似無呼吸、意識不清，且可能在沒有醫護專業判斷下誤認為已死亡。

寺方也表示，他們將負擔這名女子的醫療費用，女子也已恢復意識。此驚人事件也再次凸顯偏鄉長期照護與醫療資源不足的問題。

