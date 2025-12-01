魚與熊掌竟可兼得？日本超市赫見帶毛爪高級食材 價錢更嚇人

近來日本各地熊害頻傳，推測可能因氣候變遷導致森林林相改變，熊隻因糧食不足而被迫下山、入侵都市和購物中心等地，且已有多人和寵物死傷。日本各地方政府都為研擬對策而傷透腦筋，緊急招募合格獵人、吹箭師展開圍捕和驅逐行動，各地民眾也人心惶惶，平日上班上學、甚至倒垃圾都不敢掉以輕心。

近日有位網友在Thread平台上發出幾張令人大為吃驚的照片，貼文中寫著：「太嚇人了！這些東西是有普通到可以在超市賣的嗎？」從照片可見背景是超市的生鮮食材冷藏櫃，在一些海鮮的旁邊赫然放著幾盒以保鮮膜包裹著、毛毛黑黑的東西、還有尖尖的爪子，一旁貼著宣傳標語：「要不要挑戰一下熊掌啊？」仔細查看價錢也不便宜，大盒的「極上」熊掌要價55,555日圓（約台幣11,220元）。

另外，中華料理餐廳中華屋長右衛門在X平台上發文提到，要處理熊掌十分花時間，所以熊肉料理全部都必須事先預約，價格則依時價計算，是十分珍貴的食材。據說熊掌有豐富的蛋白質和膠質，更有滋補強壯的功效。

お世話になっております。

今日はお料理のお話

熊の手、足です。

仕込みにかなりの時間を要します。

熊の手は高タンパク質でコラーゲンが豊富とされ、滋養強壮に良いとされます

完全予約制、時価となっております

中々お目にかかれない食材ですので是非

尚、本日日曜日の振替休日とさせていただきます

之前也有日本料理研究家兼YouTuber「Ryuji」，試作多種熊肉料理，引起廣大網友正反面的激烈辯論。在人們苦惱熊隻到底會不會冬眠，要怎麼防範之際，一般超市卻已悄然上架熊掌的情況看來，似乎顯示出這一波熊與人拉鋸戰的另一種可能。