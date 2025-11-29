修女也抓狂！三名八旬修女逃離養老院 強行重返修道院 IG十萬粉絲力挺

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導

奧地利爆出離奇宗教風波。三名八旬修女九月自養老院「出走」，強行返回居住數十年的古堡修道院，引爆與院長持續一個多月的對峙。事件因修女的Instagram帳號突破近十萬追蹤，吸引全球關注，讓這場宗教內部紛爭意外成為國際話題。

院長格拉斯爾（Markus Grasl）原本堅持不准修女回到金色石堡（Castle Goldenstein），但在與羅馬及當地總教區協商後，本周罕見鬆口，宣布願意讓她們繼續住在修道院，等於正式讓步。

這三位修女分別為82歲的麗塔修女（Rita）、86歲的雷吉娜修女（Regina）與88歲的伯娜黛特修女（Bernadette）。她們將獲得全天候照護、隨侍醫師與每周彌撒服務；然而交換條件也很明確：她們不得再讓平信徒（非神職人員的教友）進入修院，更要關閉爆紅的IG帳號。

修女的律師對此相當不滿，形容院長開出的條件宛如「北韓式噤聲契約」，並表明會建議三名修女拒絕。因為這個IG帳號已成為修女們對抗院方的重要籌碼，突然關閉恐等於放棄議價籌碼。

事件起於兩年前，修女原本的宿舍遭院長關閉，三人被轉往養老院。她們堅稱是「被迫搬遷」；院長則說她們「自願」。如今院方讓步、修女態度卻仍保留，這場「修道院攻防戰」恐怕還未完全落幕。

養老院 籌碼 羅馬 奧地利

