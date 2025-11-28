大阪世博人類自動洗澡機在日本開賣 每台要價1200萬元

快訊

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本公司Science在今年大阪世界博覽會展示的人類自動洗澡機引發眾人驚嘆，如今Science正式在日本販售這款產品。日本媒體報導，每台零售價6000萬日圓（約新台幣1200萬元）。

法新社報導，這台膠囊艙造型的機器名稱是「未來人體清洗機」，使用者只要躺進艙內蓋上蓋子，就能讓身體在音樂播放聲中像洗衣機裡的衣物般被清洗，只是少了旋轉脫水。

在今年10月落幕的大阪世博會上展示了1台這款洗澡機的原型機，吸引人們大排長龍參觀。為期6個月的大阪世博會一共吸引2700多萬人進場。

而Science研發的這台機器，正是將上回於1970年舉行的大阪世博會展示的1款自動洗澡機升級。Science董事前倉祐子告訴法新社：「我們的社長當時10歲，他受到啟發。」

前倉指出，Science的洗澡機「不僅能清潔身體，也能淨化心靈」，同時還會監測使用者的心跳和其他生命徵象。

前倉表示，他們在接獲1家美國度假村公司詢問這台原型機是否會商業化後，決定量產這款機器。

前倉透露，買下首台產品的是大阪的1家飯店，他們準備提供客人這項服務；其他買家則包括日本主要連鎖家電零售商山田電機，目的是要吸引民眾前往他們的賣場。

不過前倉也說，由於這台洗澡機的吸引力有部分來自其稀有性，因此Science只計劃生產50台左右。

