快訊

「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純皆回應

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

甜蜜接吻！邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽著妳的手直到化成灰燼」誓詞曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「巨人女」靠成人網站變網紅 無奈嘆205公分成交友阻礙

聯合新聞網／ 綜合報導
伍爾斯靠著高䠷身材在網路上吸引許多粉絲。示意圖，非當事人。圖／ingimage
伍爾斯靠著高䠷身材在網路上吸引許多粉絲。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名女子身高超過200公分，不論去到哪裡都「鶴立雞群」，這樣的身高雖然讓她開發了獨特的市場，在網路上擁有許多粉絲，但卻始終都找不到男友，讓女子十分困擾。

據《鏡報》（Mirror）報導，27歲的伍爾斯（Katie Woolls）身高有6呎9吋（約205.7公分），雖然她在成人社群平台OnlyFans上以「巨人女」的頭銜吸引許多粉絲，在現實生活中卻一再碰壁。

她接受訪問表示，雖然在網路上面受到許多異性追捧，但這些人都不是真心要和她發展關係。因為社會大眾普遍認為交往關係中的男性要比女性高，她的超高身材讓她根本找不到對象，所以她非常沮喪。

她在找對象時，發現有些人只為了滿足跟高個子女生約會一次的幻想，有些人則是連和她出去都不敢。雖然在OnlyFans有一票粉絲，但這些人畢竟不是現實生活中的真實連結。而伍爾斯真的很渴望長期建立的認真關係。

除了找不到對象之外，身高也讓她很難買衣服。伍爾斯說，因為自己的腿是普通人長度的兩倍，她根本找不到合身的牛仔褲，就連要買裙子也很難買，所以她的衣櫃中很少有合身的衣物。

伍爾斯表示，身高雖然帶給她很多困擾，但只要對方願意，她可以接受身高比自己矮小的人。她希望透過公開自己的擇偶困擾，找到一個能認真對待她，和她一起建立幸福關係的人。

延伸閱讀

奇葩老爸不想付贍養費 俄國男每年「改名逃債」

不歡迎一個人吃飯！ 南韓餐廳海報歧視孤身顧客：沒賣寂寞

孤獨美食家不健康？研究：獨食成「長壽殺手」 失智風險暴增

大腦走下坡路「關鍵時間」曝光 劍橋大學：32歲是高峰

相關新聞

搶手地段沒人要？房仲喊無敵海景房 1致命原因售價「一個月內慘跌千萬」

許多人心中理想的居所，是推開窗就能看到一片無邊海景；對不少人來說，擁有一套海景房更是夢寐以求的生活想像。英國德文郡（Dev...

「巨人女」靠成人網站變網紅 無奈嘆205公分成交友阻礙

英國一名女子身高超過200公分，不論去到哪裡都「鶴立雞群」，這樣的身高雖然讓她開發了獨特的市場，在網路上擁有許多粉絲，但卻始終都找不到男友，讓女子十分困擾。

美國嬤邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

美國亞利桑那州（Arizona）一名阿嬤在2016年感恩節前夕傳訊息邀家人吃飯，結果卻不小心把訊息傳錯人，邀請了一位陌生青少年來家裡吃飯。令外界驚訝的是，阿嬤將錯就錯，秉持著「當阿嬤就是要餵飽孫子」的想法，就這樣邀請少年每一年「回家」吃飯。如今將近十年過去了，即使家中出現許多變化，無血緣「嬤孫」還是維持著感人的情誼，讓不少人看了都十分感動。

南韓清州女失蹤…警方調查草率險成懸案 事隔44天找到遺體

南韓清州有一名女子於上個月14日失蹤，韓媒今天報導，由於警方初期調查草率，差點成為懸案，被害人的前男友金某近日才承認犯行...

1.2坪小房住兩人？ 馬國醫師親述：極簡後生活更自在

一對馬來西亞醫師夫妻近來因「極簡生活」受到關注。兩人從寬敞的房子轉搬進僅45平方英尺（約1.2坪）的小房間，衣櫃裡總共只有7件衣服，他們卻說：「自己比過去任何時候都更自在」。

沒陸客重創業績？日燒肉店喊「救命」 眼尖網友揪出反串：根本忙翻

近期中國與日本關係緊張，中國呼籲民眾避免赴日旅遊，傳出大量赴日機票因此取消、旅行社訂單大減的消息。近日有一家創業54年的九州燒肉店「別府焼肉春香苑」老闆（@syunkoenbeppu）在X社群發文表示，「中國觀光客不來了。快撐不下去了。請救救我（T ^ T）」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。