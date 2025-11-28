「巨人女」靠成人網站變網紅 無奈嘆205公分成交友阻礙

英國一名女子身高超過200公分，不論去到哪裡都「鶴立雞群」，這樣的身高雖然讓她開發了獨特的市場，在網路上擁有許多粉絲，但卻始終都找不到男友，讓女子十分困擾。

據《鏡報》（Mirror）報導，27歲的伍爾斯（Katie Woolls）身高有6呎9吋（約205.7公分），雖然她在成人社群平台OnlyFans上以「巨人女」的頭銜吸引許多粉絲，在現實生活中卻一再碰壁。

她接受訪問表示，雖然在網路上面受到許多異性追捧，但這些人都不是真心要和她發展關係。因為社會大眾普遍認為交往關係中的男性要比女性高，她的超高身材讓她根本找不到對象，所以她非常沮喪。

她在找對象時，發現有些人只為了滿足跟高個子女生約會一次的幻想，有些人則是連和她出去都不敢。雖然在OnlyFans有一票粉絲，但這些人畢竟不是現實生活中的真實連結。而伍爾斯真的很渴望長期建立的認真關係。

除了找不到對象之外，身高也讓她很難買衣服。伍爾斯說，因為自己的腿是普通人長度的兩倍，她根本找不到合身的牛仔褲，就連要買裙子也很難買，所以她的衣櫃中很少有合身的衣物。

伍爾斯表示，身高雖然帶給她很多困擾，但只要對方願意，她可以接受身高比自己矮小的人。她希望透過公開自己的擇偶困擾，找到一個能認真對待她，和她一起建立幸福關係的人。