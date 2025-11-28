搶手地段沒人要？房仲喊無敵海景房 1致命原因售價「一個月內慘跌千萬」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人心中理想的居所，是推開窗就能看到一片無邊海景；對不少人來說，擁有一套海景房更是夢寐以求的生活想像。示意圖／ingimage

許多人心中理想的居所，是推開窗就能看到一片無邊海景；對不少人來說，擁有一套海景房更是夢寐以求的生活想像。英國德文郡（Devon）近日就有一棟位於懸崖邊、視野絕佳的海景別墅釋出，不過這處物件雖擁有無價景觀，卻因緊鄰英國著名的山崩危險區而讓價格大幅下滑，引發關注。

據外媒「DevonLive」報導，英國德文郡席頓（Seaton）一處距離崖邊僅數公尺的五臥室獨棟住宅「Upcott House」，近日以140萬英鎊（約新台幣5,650萬元）掛售。這棟房子位於Old Beer Road上方約100公尺高的懸崖邊，被房仲形容為「東德文最搶手地段中的罕見機會」。

然而，該物件的售價在短短一個月內就從175萬英鎊（約新台幣7,270萬元）大跌35萬英鎊（約新台幣1,454萬元）。原因在於，該區域的海岸線長期受到侵蝕威脅，過去就曾有鄰近房屋被形容為「無法出售」，即便大幅降價後仍乏人問津。

席頓的懸崖多年來崩落不斷。2012年當地道路有半邊在毫無預警的情況下坍塌；兩年後又有一次大型山崩，造成約30公尺的土地直接滑落。惡化情形持續至今，地方政府已啟動一項價值140萬英鎊的工程，投入6,500公噸岩石加強Seaton Hole一帶的海岸防禦。

根據紀錄，Upcott House在2007年以84萬英鎊（約新台幣3,489萬元）成交，屋主原本試圖以近兩倍價格轉售。房仲法蘭克（Knight Frank）形容，該房屋具備「時代優雅與現代實用性兼具」的格局，高挑空間、大面窗景與自然採光相互呼應，讓居住者能在日常生活與大型聚會中皆感到舒適自在。物件更以其「延伸入大自然的私人花園」為賣點，強調多個日照充足的露臺適合戶外用餐、晨間咖啡或望海小酌，並能欣賞季節變換下的海岸景致。

不過，這棟夢幻海景宅與先前被報導「幾乎毫無價值」的三棟崖頂住宅位於同一條道路上。當時因大規模山崩侵蝕道路，住戶對房產能否轉售深感悲觀。

東德文郡議會領袖阿諾特（Paul Arnott）表示，Seaton Hole長期遭受侵蝕與崩塌威脅，「現在採取行動強化海岸線與防波設施，不只是保護房屋，更是為了替下一代保留這片美麗的海岸」。

