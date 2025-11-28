南韓清州女失蹤…警方調查草率險成懸案 事隔44天找到遺體

快訊

中央社／ 首爾28日綜合外電報導
雖然被害人A某的家屬在調查初期就曾指稱，A某常與前男友金某爭吵，金某可能是加害人。不過當時警方並未重視此失蹤案件，警方傳喚金某調查時，距離失蹤已隔了整整3週。示意圖／AI生成
南韓清州有一名女子於上個月14日失蹤，韓媒今天報導，由於警方初期調查草率，差點成為懸案，被害人的前男友金某近日才承認犯行，直到昨天事隔44天終於找到被害者遺體。

韓聯社今天報導，被害人A某的子女因聯絡不到獨居母親，於上個月16日報警。根據調查結果，A某於報案前2天、10月14日從公司駕SUV車下班後即失蹤。A某的車輛在失蹤當晚11時30分就斷了行蹤，手機也已關機。

雖然A某的家屬在調查初期就曾指稱，A某常與前男友金某爭吵，金某可能是加害人。不過當時警方並未重視此失蹤案件，警方傳喚金某調查時，距離失蹤已隔了整整3週。

金某是A某失蹤當天周遭人物中，唯一沒有不在場證明的人，對於可疑行蹤也推託稱不記得。警方在察覺異樣後，才對金某的手機進行搜查，發現金某曾事先查詢監視器位置等可疑行為。

警方在A某失蹤約1個月後匆忙成立專案小組，雖然試圖追查A某的車輛，但因拖延太久，該地區道路的監視器影像保存期限已過。而在案件初期，警方僅追查車牌號碼，但金某在犯案後就已換了車牌。

到了此階段，專案小組內部開始擔心會成為懸案，因為無法追蹤到車輛，就無法斷定金某的犯罪可能性，在這種狀況下即使逮捕金某，也很可能馬上被釋放。

不過隨著警方擴大搜索範圍，警方於24日在金某的交易對象、鎮川某公司內，發現A某的SUV車輛，且26日發現金某駕駛該車輛移動，當天將他緊急逮捕。

警方在車內發現血跡等證據後，最終金某承認所有犯行，並根據金某說出的藏屍地點，昨天在某廢水處理槽內發現被裝在麻袋中的A某遺體，這距離失蹤隔了44天，差點成為「無屍命案」。

