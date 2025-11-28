快訊

1.2坪小房住兩人？ 馬國醫師親述：極簡後生活更自在

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞一對醫師夫妻將生活縮小到僅1.2坪的極簡空間。示意圖／ingimage
一對馬來西亞醫師夫妻近來因「極簡生活」受到關注。兩人從寬敞的房子轉搬進僅45平方英尺（約1.2坪）的小房間，衣櫃裡總共只有7件衣服，他們卻說：「自己比過去任何時候都更自在」。

據外媒報導，36歲的阿米拉（Amirah）醫師回憶，年輕時曾為了追上他人眼中的「成功」而投入大量金錢買精品與流行單品，但內心反而越來越空。直到2017年第一次接觸極簡理念，才開始調整生活步調。今年年初，她與同樣是醫師的丈夫艾曼（Aiman）正式搬進診所內小房，重新定義「需要多少才叫足夠」。

整理過家中物品後，阿米拉的生活只剩下最基本的配置。衣櫃裡僅保留幾件常穿的服飾，鞋款也維持在最必要的數量；所有娛樂、閱讀與工作需求都收斂到同一台平板上。診所工作所需的器材之外，再沒有多餘物品占據空間。她形容，捨棄的不是物質，而是讓生活喘不過氣的負擔。

這對夫妻的作息也因空間縮小而變得單純。她於診所下班後，就在小廚房煮些簡單料理，衣物則每週固定送到附近自助洗衣店。「衣服少，就固定穿同幾件，但我一點都不覺得困擾。」阿米拉笑說。

她更強調，做出改變的主因不是省錢，而是精神狀態：「東西少了，心反而靜下來。看診時也能更專注，情緒起伏比以前小很多。」

採取極簡之後，財務狀況也意外變得更有彈性。消費頻率下降，第一次真正存得出完整的緊急備用金，每月固定能挪出部分金額做小額投資，家庭支出也比過去更容易掌握。她透露，丈夫本身就習慣以極簡方式生活，兩人結婚後反而更容易在同一節奏上調整預算，讓整體花費往更簡單、也更透明的方向前進。

