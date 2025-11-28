快訊

沒陸客重創業績？日燒肉店喊「救命」 眼尖網友揪出反串：根本忙翻

聯合新聞網／ 綜合報導
即使沒有中國客，日本別府一家燒肉店的生意也好到老闆吃不消。燒肉示意圖。 圖／Ingimage
即使沒有中國客，日本別府一家燒肉店的生意也好到老闆吃不消。燒肉示意圖。 圖／Ingimage

根據日媒「NewSphere」報導，近期中國大陸與日本關係緊張，中國官方呼籲民眾避免赴日旅遊，傳出大量赴日機票因此取消、旅行社訂單大減的消息。日本九州一家老字號燒肉店近日發文喊「救命」，看似營業受此影響，沒想到真相卻是完全相反。

在九州創業54年的燒肉店「別府燒肉春香苑」，老闆近日在社群平台X發文表示，「中國觀光客不來了。快撐不下去了。請救救我（T ^ T）」，文中還附上一張照片，公布11月26日晚上9點店內的用餐情況。

九州一家老字號燒肉店近日發文喊「救命」。 圖擷自別府燒肉春香苑官方X
九州一家老字號燒肉店近日發文喊「救命」。 圖擷自別府燒肉春香苑官方X

雖然刻意用手遮擋了營業額數字，但眼尖網友發現，當天來客組數高達98組、共227名顧客，根本是生意太好了！立刻發現是老闆幽默的反串文，還有好心網友幫老闆加上註解或澄清，「（雖然）中國觀光客不來了，（但一樣超級忙，身體）快要撐不下去。（生意實在太好）救救我吧！（因為想休息一下，）明天不營業」、「這樣寫會有很多人誤會吧！這間店可是平常日也有將近100組客人的人氣燒肉店耶！」。

不過反串文還是引起一些誤解，老闆只好發文解釋道歉，並說「自己不是那種容易受流言中傷的人，請網友不用擔心」。另外還趁機貼出一張匯款單，證明自己已捐助社會福利機構，並呼籲網友一起關心近日大分市佐賀關地區發生的大規模火災事件。

