制止孩童亂跑遭媽媽咆哮辱罵…韓大創店員下跪道歉 網痛批：已是霸凌

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國一間大創發生店員向顧客下跪道歉事件。圖為大創示意圖，非當事店家。 美聯社
南韓全羅南道海南郡大創（Daiso）中央店近日爆出店員向顧客下跪事件。一名店員因勸告孩童不要在店內奔跑，遭到對方母親怒罵，還為此下跪道歉。該影片在社群瘋傳，引發大批網友與當地居民強烈批評，質疑該名母親的行為已逾越一般消費糾紛，涉嫌侮辱與霸凌

該名年約20幾歲的年輕母親，因不滿大創女店員提醒其孩子不要在店內奔跑，對她破口大罵。從流出的影片中顯示，該名店員在顧客咆哮時突然雙膝跪地，並深深鞠躬道歉。

影片可見，該名母親邊咆哮還對著跪著的女店員指手劃腳，而年紀足以當她母親的店員，則是雙手合十放在膝上，反覆低頭道歉，即使顧客轉身離開，店員仍保持跪姿，挪動身體卑微地跟在後方繼續道歉。

目擊者指出，現場店員僅是出於安全考量提醒孩子不要奔跑，「她沒有做錯任何事，不明白為什麼店員要受這樣的羞辱」、「她辱罵並威脅一位年紀足以做她母親的人，根本看不出錯在店員。」

影片曝光後，許多網友大呼「畫面令人心痛」。有南韓網友指出，當地某些地區仍存有「強迫下跪謝罪」的不當習慣，認為這種行為已屬人身侮辱，直言「看起來像韓劇情節，現實卻讓人作嘔」、「這是對服務業勞動者的暴力」。不少服務業從業人員也留言「看了想哭」、「完全同感」。

多數網友痛批該名母親「孩子沒教養，是因為母親先沒教養」、「辱罵、逼跪年長服務員，已經不是投訴，是霸凌」、「如果孩子受傷，她們一定反怪店家」。也有網友表示應立刻報警：「這是侮辱罪，也妨礙營業，112直接叫就對了。」

部分網友則質疑為何旁觀者只拍攝卻不協助店員：「為什麼只拍店員？為什麼沒人阻止？我們應該一起站出來。」另有網友質疑影片細節，認為「要等警方或大創公布調查」。

事件延燒後，大創韓國總部對此事發表聲明，強調公司站在員工立場，將依員工意願提供法律支援，並調閱監視器與警方合作調查。但部分民眾仍認為回應「太溫和」，「公司應主動對施暴顧客採取行動，而不是把選擇權丟給員工」、「保護員工是公司的義務，不應讓員工自行承擔」。

