美國嬤邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

美國亞利桑那州（Arizona）一名阿嬤在2016年感恩節前夕傳訊息邀家人吃飯，結果卻不小心把訊息傳錯人，邀請了一位陌生青少年來家裡吃飯。令外界驚訝的是，阿嬤將錯就錯，秉持著「當阿嬤就是要餵飽孫子」的想法，就這樣邀請少年每一年「回家」吃飯。如今將近十年過去了，即使家中出現許多變化，無血緣「嬤孫」還是維持著感人的情誼，讓不少人看了都十分感動。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這位充滿愛心的阿嬤是68歲的登奇（Wanda Dench）。2016年11月，她傳送群組訊息邀家人回家吃飯，不過不知道孫子已經換了號碼，就把訊息傳到當年才17歲的辛頓（Jamal Hinton）手上。

辛頓當時住在離登奇家約45分鐘車程的地方，他收到簡訊後，因為好奇對方是誰，還要求登奇拍照給他。看完照片確認後，辛頓當然已經知道登奇不是自己的家人，不過他還是傳訊息詢問：「妳不是我阿嬤，那我還能去蹭飯嗎？」登奇沒有多想，就回覆：「當然可以！阿嬤就是這樣啊！要餵飽每一個人！」辛頓將這段暖心的對話截圖分享到網路上，讓他們瞬間爆紅，那年感恩節也有許多媒體到場採訪。

更令人感動的是，這段情誼就這樣持續到了現在，這中間面對了2020年登奇的丈夫過世、登奇自己也罹患乳腺癌等，辛頓都陪伴在登奇周圍。登奇本周接受《今日秀》（The Today Show）採訪時說，這份情誼已經昇華成真正的親情，讓她感到十分幸運。

過去幾年，他們輪流準備感恩節，有時候是辛頓到登奇家用餐，有時候則是登奇到辛頓的阿姨家用餐。面對登奇丈夫離世、登奇克服癌症等，兩人都對於今年能再一起用餐感到十分感激。辛頓接受訪問時也感性地說，他們希望透過自己的故事激勵更多人，或許走出舒適圈、嘗試新事物，就能獲得一段意外的情誼也不一定。